Belgisk cykelpar ægtes: Lotte Kopecky og Axel Merckx er gift

Lotte Kopecky og Axel Merckx har giftet sig, kun en måned efter Kopeckys sejr i Vuelta Femenina. Parret offentliggjorde deres bryllup på Instagram.

Det belgiske cykelpar Lotte Kopecky og Axel Merckx er blevet gift. Parret offentliggjorde deres bryllup på Instagram i weekenden, efter at Lotte Kopecky allerede på første juledag i fjeren havde annonceret, at hun var sammen med Axel Merckx .

Bruden, den 30-årige cykelstjerne Lotte Kopecky, har netop vundet den grønne pointtrøje i Vuelta Femenina, kvindeudgaven af Vuelta a España. Brudgommen er den 53-årige Axel Merckx, søn af den legendariske belgiske cykelrytter Eddy Merckx, og han har også selv haft en karriere professionel cykelrytter. Parret holdt deres bryllup kun en måned efter Kopeckys sejr i Vuelta Femenina. Brylluppet blev annonceret på Instagram med en række billeder fra dagen, og de har modtaget mange lykønskninger fra fans og sportsverdenen.

Historien om parret har fået stor opmærksomhed i både belgiske og internationale medier, da både Kopecky og Merckx er anerkendte personligheder inden for cykelsporten. Lotte Kopecky er kendt for sine mange sejre på dampen og sine stærke præstationer i både enkeltstart og udfordringsløb, mens Axel Merckx har fortsat sin fars arv og været aktiv som professionel rygger. Deres forbindelse blev først omtalt i det belgiske medie, og siden har de været åbne om deret forhold.

Brylluppet markerer en ny fase i begge deres liv, hvor de kombinerer sportens krævende karrierer med familielivet. Nachrichten har også en anden del, der handler om en fodboldevent: I Odense oplevede et nationalt traume under en landskamp, hvor Christian Eriksens kollaps blev et emne i en podcast. Podcasten, hostet af Lasse Vøge med medværter Emil Berggreen og Jannick Liburd, samt eksperter som Brian Riemer, Morten Boesen, Peter Møller og Daniel Sarto, der selv har en pacemaker, diskuterede episoden.

Programmet produceres Teis Zacho Thornberg, og ansvarlig er Niels Philip Kjeldsen. Begge nyheder viser, hvordan sportsbegivenheder og personlige liv kan påvirke hinanden og få stor samfundsdebat, især når det gælder heltstore navne som Christian Eriksen og cykellegenden Eddy Merckxs søn





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