Bekymring vokser over Microsofts datacenterplaner i Varde Kommune

Lokale borgere i Varde Kommune udtrykker bekymring over Microsofts planer om at bygge et stort datacenter, og eksperter advarer om, at datacentre ikke altid lever op til de lovede gevinster.

Varde Kommune står over for en potentiel etablering af et gigantisk datacenter fra tech-giganten Microsoft , hvilket har skabt betydelig bekymring og frustration blandt de lokale beboere.

De frygter de store maskinhaller i deres baghave og de potentielle konsekvenser for deres livskvalitet og ejendomsværdier. I Tinghøj udtrykker borgere deres bekymringer over for Preben Friis-Hauge, formand for Plan- og Udviklingsudvalget i Varde Kommune. Historisk set har løfter om massive arbejdspladser og grøn teknologi fra datacentre ofte været overdrevne. Eksemplet med Apples datacenter i Foulum, der i 2015 blev lovet op til 10.000 arbejdspladser og overskudsvarme, viser, at virkeligheden ofte er langt fra forventningerne.

I Viborg Kommune er der i dag kun omkring 50 ansatte, og overskudsvarmen er stadig ikke fuldt ud realiseret. Undersøgelser viser, at datacentrene i Danmark reelt beskæftiger et beskedent antal mennesker, og at de udgør en uforholdsmæssig stor del af køen til tilslutning til energiforsyningen. Energinet er overbelastet med ansøgninger og kan ikke følge med behovet for udbygning af transmissionsnettet, hvilket skaber en flaskehals for udviklingen.

Den stigende efterspørgsel efter energi, drevet af datacentre og teknologier som kunstig intelligens, belaster elnettet yderligere. Effekten af kunstig intelligens, som ChatGPT og Copilot, på samfundet er også blevet sat i spørgsmål, med begrænsede besparelser og potentielle menneskelige omkostninger for lokalbefolkninger, der bor i nærheden af disse store anlæg. Der er behov for en mere realistisk vurdering af fordele og ulemper ved datacentre i Danmark.

Det teknologineutrale først til mølle-princip er ikke tilstrækkeligt, og der bør prioriteres projekter, der bidrager til den grønne omstilling og sikrer forsyningssikkerheden. Andre europæiske lande, som Holland, har implementeret en mere differentieret tilgang, hvor kapacitetsudvidende projekter og kritisk infrastruktur prioriteres over datacentre. Det er afgørende at lægge de rosenrøde briller til side og opveje fordele over for ulemper på en realistisk vis. Der er bekymringer for, at Danmark risikerer at blive en nettoeeksportør af datakraft, mens ulemperne forbliver her.

Etableringen af datacentre kan ses som en form for kolonialisme, hvor danske kommuner lægger jord til projekter, der potentielt kan gavne fremmede magter. Der er også bekymringer for, at danske data kan blive udleveret til fremmede magter. Det er vigtigt at sikre, at datacentre kun etableres i et omfang, der dækker Danmarks eget forbrug, og at der tages hensyn til de potentielle negative konsekvenser for lokalsamfund og miljø





