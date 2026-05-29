Bekymring over ambulance-responstider på Thyholm

Heidi Kit Erlund fra Thyholm er bekymret over de lange responstider for ambulancer i området, som i 2025 forværres. Regionsrådsformanden lover en gennemgang efter sommeren, men beboerne er utålmodige.

Heidi Kit Erlund bor på Thyholm nord for Struer, og hun er sådan set meget glad for at bo der. Men hun er bekymret for, hvad der sker, hvis uheldet er ude, og hun får brug for en ambulance.

For hun kan risikere at skulle vente for lang tid, før hjælpen er fremme.

'Jeg synes, det er bekymrende, at vi er mindre værd end andre. Hvad er det for noget? Det er helt galt,' siger Heidi Kit Erlund.

'Nej, alle er lige meget værd. Det burde ikke være sådan.

' Hun refererer til de såkaldte responstider i 2025 - altså hvor lang tid der går, fra en ambulance bliver sendt afsted, til den er fremme. Det erklærede gennemsnitlige mål er, at mindst 92 procent af udrykningerne, der indebærer hastende og livstruende situationer, skal nå frem indenfor 15 minutter. Men rundt omkring på landkortet er der nogle sorte huller, og Thyholm er et af dem.

Det bekymrer Heidi Kit Erlund, der tidligere har været nødsaget til at køre en ambulance i møde.

'Det er jo livsfarligt, og det har det hele tiden været. Det er bekymrende, at politikerne ikke forsøger at gøre det bedre. De lover og lover, og der sker ikke en skid. Det er fandme for dårligt,' siger hun.

Responstiderne på Thyholm har de seneste år bevæget sig stødt i den forkerte retning. I 2021 var det knap 85 procent af A-kørslerne (hastende og livstruende udrykninger), der nåede frem indenfor 15 minutter, og i 2024 var tallet faldet til under 80 procent. For B-kørsler (hastende udrykninger, mål 30 minutter) var det endnu værre. Det betyder, at beboere som Heidi Kit Erlund lever med en konstant usikkerhed.

Venstre-politikeren Anders G. Christensen, der er formand for Region Midtjylland, anerkender, at der er udfordringer med responstiderne - særligt når det gælder Thyholm. Regionsrådsformanden fortæller, at der nu skal laves en gennemgang af Præhospitalet, herunder det akutte beredskab, med henblik på eventuelle justeringer af den nuværende måde at gøre tingene på.

'Enten ved at flytte rundt på nogle biler eller lave nogle fremskudte baser for at lave nogle bedre responstider. Vi har ikke løsningen lige nu, men det er noget, vi skal se på efter sommerferien,' siger han. Under valgkampen i november 2025 sagde den tidligere formand for Region Midtjylland, Anders Kühnau, at der måske var ændringer på vej i form af en fremskudt ambulancebase på Thyholm.

'Vi skal formentlig have en fremskudt base på Thyholm. Det, tror jeg, er løsningen. Vi har også lavet flere fremskudte baser, og nu er tiden kommet til Thyholm,' udtalte han dengang. Nu hedder formanden Anders G. Christensen, og han vil ikke udelukke, at der på sigt vil blive etableret en base på Thyholm.

'At have en fremskudt base kan også give en falsk tryghed. Vi kan godt lave en fremskudt base på Thyholm, men når den bil er ude at køre, skal vi stadig sikre, at der er en fornuftig responstid,' siger han. Han henviser igen til det forestående analysearbejde, der skal kortlægge, om de nuværende ambulancer er placeret rigtigt, og om der eventuelt er brug for flere.

'Jeg vil hellere have, at vi har den rigtige flådestyring, så ambulancerne bliver flyttet rundt, så man har bedre mulighed for at overholde responstiderne i hele regionen,' siger han. Heidi Kit Erlund er ikke imponeret.

'Det har jeg fuld forståelse for. Skulle det være kommet hurtigere? Ja, måske. Men nu kigger vi på det, og nu håber jeg, vi kan få bedre responstider,' siger hun med et suk.

For hende og andre på Thyholm er tiden inde til handling, ikke blot ord





