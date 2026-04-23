Bekymring i Varde: Microsofts datacenter møder lokal modstand

Microsofts planer om et datacenter i Varde Kommune skaber bekymring blandt lokale beboere, der frygter for konsekvenserne for deres livskvalitet og ejendomsværdier. Artiklen undersøger også de begrænsede samfundsmæssige gevinster ved datacentre i Danmark og udfordringerne med energiforsyningen.

Varde Kommune står over for en potentiel etablering af et gigantisk datacenter fra tech-giganten Microsoft , hvilket har skabt betydelig bekymring og frustration blandt de lokale beboere.

De frygter de store maskinhaller i deres baghave og de potentielle konsekvenser for deres livskvalitet og ejendomsværdier. Preben Friis-Hauge, formand for Plan- og Udviklingsudvalget i Varde Kommune, er i dialog med de bekymrede borgere fra landsbyen Tinghøj for at adressere deres spørgsmål og bekymringer. Historisk set har løfter om massive arbejdspladser og grøn teknologi fra datacentre ofte vist sig at være overdrevne.

Eksemplet med Apples datacenter i Foulum, hvor man i 2015 forventede op til 10.000 arbejdspladser og overskudsvarme, er et tydeligt eksempel. I virkeligheden beskæftiger centret kun omkring 50 mennesker, og udnyttelsen af overskudsvarmen er stadig i sin vorden. Undersøgelser viser, at datacentre i Danmark generelt ikke skaber det antal arbejdspladser, der oprindeligt er blevet lovet, og at de samfundsmæssige gevinster ofte er begrænsede.

Samtidig er der en stigende kø til adgang til elnettet, da Energinet er overbelastet med ansøgninger, og datacentre udgør en uforholdsmæssig stor del af denne kø. Dette skaber en flaskehals for udviklingen og nødvendiggør prioritering af energiforbruget. Udviklingen af kunstig intelligens, som ChatGPT og Copilot, driver yderligere energiforbrug, men de reelle samfundsgevinster ved disse teknologier er endnu ikke tydelige.

En undersøgelse viste, at 80 kommuner, der brugte ChatGPT eller Copilot, samlet set kun havde sparet 34,35 årsværk, hvoraf 21 var i Næstved Kommune. Derudover er der dokumenterede menneskelige omkostninger forbundet med at være nabo til disse store datacentre, der kan tårne sig op til 20-40 meter i landskabet. Folk frygter værditab på deres ejendomme, og argumentet om at leve med det på baggrund af forventede gevinster er problematisk, da disse gevinster ofte ikke realiseres.

I lyset af at Energinet samtidig bremser danske virksomheders elektrificering, er det tydeligt, at et teknologineutralt 'først til mølle'-princip ikke er tilstrækkeligt. Andre europæiske lande, som Holland, prioriterer kapacitetsudvidende projekter og kritisk infrastruktur over datacentre i køen til energiforsyning. Det er afgørende at revurdere fordele og ulemper ved datacentre på dansk jord på en realistisk måde og at lægge de rosenrøde briller til side.

Datacentre er afhængige af efterspørgslen på AI og outsourcing, og Big Techs forretningsmodel er baseret på salg af hardware, mens software og support ofte er et nødvendigt onde. En kritisk tilgang til teknologiens sideeffekter er nødvendig, og det bør fremmes. Spildvarmen kunne udnyttes bedre, hvis programmer blev skrevet mere effektivt, og hvis datacentre kun blev placeret der, hvor varmen kunne nyttiggøres





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

En kold øl fra kassen eller app'en? Digitale løsninger som QR-koder på restauranter møder kritikDigitale løsninger fylder mere på barer og restauranter, men apps og QR-koder risikerer at gøre os ensomme, lyder bekymring.

Read more »

Silkeborg Kommune skal spare – uenighed om hvorSilkeborg Kommune står over for nødvendige besparelser i de kommende år. Der er uenighed om, hvor besparelserne skal findes – skal det være administrationen, der finder løsningerne, eller er det politikerne, der skal prioritere?

Read more »

Kampen om Lønstrup: Mellem lokal stolthed og frygten for affolkningI Lønstrup kæmper lokale ildsjæle for at bevare byens identitet som helårsby. Debatten om bopælspligt raser, mens generationer må sige farvel til deres barndomshjem.

Read more »

Vejafgifter og trængsel: Resultater fra forsøg er klarEt politisk bestilt forsøg med knap 3.000 bilister har undersøgt effekten af kørselsbaserede vejafgifter på bilisters adfærd. Samtidig er der bekymring for besparelser på kollektiv trafik i Region Sjælland, hvilket kan øge presset på vejnettet.

Read more »

Spilreklamer kan køre i Sydtrafiks busser frem til 2038 på trods af forbudPå trods af et forbud fra 2024 kan spilreklamer fortsætte med at blive vist i Sydtrafiks busser i over et årti på grund af eksisterende kontrakter. Dette vækker bekymring hos Center for Ludomani og tidligere ludomaner, der frygter den negative indvirkning på sårbare personer.

Read more »

Bekymring for globale energiforsyninger: Hormuzstrædet kan føre til aflysninger og økonomisk tilbagegangChefen for Det Internationale Energiagentur advarer om, at manglende genoprettelse af forsyningerne gennem Hormuzstrædet kan føre til alvorlige konsekvenser for globale energiforsyninger, herunder flyaflysninger, stigende priser og økonomisk tilbagegang. Skader på energiinfrastruktur forlænger genopretningsperioden.

Read more »