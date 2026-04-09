Beinir Johannesen bliver ny lagmand: Færøerne får en bred koalitionsregering

Fólkaflokkurins formand, Beinir Johannesen, danner en ny koalitionsregering med Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin efter valget til Lagtinget. Fokus er på samarbejde, unges fremtid og Færøernes udenrigspolitiske rolle.

Formand Beinir Johannesen fra Fólkaflokkurin fik flest stemmer ved Lagtingsvalget på Færøerne den 26. marts. Beinir Johannesen , der er fra det konservative parti, bliver nu den nye lagmand, og dermed Færøerne s regeringsleder. Han danner en ny regering i en bred koalition med Sambandsflokkurin, et borgerligt parti, og Javnaðarflokkurin, et socialdemokratisk parti. Denne konstellation markerer en ny æra for færøsk politik og lover forandring og samarbejde på tværs af politiske skel.

Den nye regering er sammensat efter en periode præget af forandringer og et valg med høj valgdeltagelse. Med en valgdeltagelse på 89,5% af de over 39.000 stemmeberettigede færinger, viser valget en stærk interesse og engagement i færøsk politik. Fólkaflokkurin blev det største parti med 26,7% af stemmerne og syv mandater, hvilket gav Beinir Johannesen nøglen til at danne en ny regering. Ved et pressemøde torsdag formiddag lokal tid blev regeringens grundlag præsenteret. Her fremhævede Beinir Johannesen, at blokpolitikken nu er fortid, og at der er fokus på samarbejde. Med 24 mandater i alt, udgør de tre partier en solid flertalsregering i det 33 mandater store Lagting. Denne konstellation lover stabilitet og mulighed for at gennemføre vigtige politiske tiltag. De politiske prioriteringer for den nye regering er allerede begyndt at tage form. Der er planer om at styrke studiemiljøerne og uddannelsesmulighederne for at fastholde og tiltrække unge færinger. Dette fokus på unge er en central del af regeringens politik. De ønsker at sikre at flere unge vælger at studere og blive på Færøerne. En anden vigtig prioritering er Færøernes udenrigspolitiske rolle. Der er planer om at indlede forhandlinger med den danske regering for at sikre Færøernes repræsentation af egne interesser. Beinir Johannesen understreger vigtigheden af at vurdere, hvor langt man kan komme gennem dialog og forhandlinger med Danmark. Aksel V. Johannesen, tidligere lagmand og onkel til den nye lagmand, bemærker, at det måske havde været lettere for hans parti, Javnaðarflokkurin, at gå i opposition. Men han understreger behovet for brede regeringer og brede aftaler for Færøerne. Javnaðarflokkurin gik tilbage fra ni til seks mandater ved valget, men vil nu forsøge at påvirke politikken fra regeringens midte. Bárður á Steig Nielsen fra Sambandsflokkurin, som var lagmand indtil Aksel V. Johannesen overtog magten i 2022, er nu en del af den nye regering. Ud over de tre partier i regeringen, blev der valgt repræsentanter fra Tjóðveldi, Framsókn, Miðflokkurin og Sjálvstýri. Valget reflekterer dermed en bred politisk repræsentation i Lagtinget





