Behov for en ny styringskultur: Fra analyse til handling i en omskiftelig verden

En ny kronik, der opfordrer til en fundamental ændring i styringskulturen. I en tid præget af global usikkerhed og hastige forandringer skal virksomheder og samfund prioritere handling og mod til at tage chancer frem for frygten for fejl. Forslaget kommer fra et bredt udsnit af erhvervsledere og fagforeningsrepræsentanter, der alle peger på behovet for en proaktiv tilgang og en mindre straffende kultur.

Verden er i hastig bevægelse. Tempoet er accelereret, usikkerheden er tårnhøj, og de geopolitiske spilleregler er under konstant omformning. I denne dynamiske og ofte uforudsigelige globale kontekst står ethvert samfund, enhver organisation og enhver leder over for et afgørende valg.

Man kan vælge at klamre sig til de velkendte processer og metoder, der engang tjente os godt, eller man kan omfavne en ny virkelighed, hvor beslutningskraft, agilitet og evnen til at eksekvere bliver de afgørende konkurrenceparametre. Denne kronik, der afspejler et personligt synspunkt og er udarbejdet af eksterne skribenter, argumenterer for, at den nuværende styringskultur, hvor frygten for fejl ofte overskygger potentialet i proaktiv handling, er en forældet model i lyset af de aktuelle globale udfordringer. Forslag til kronikken er modtaget fra en række markante skikkelser inden for dansk erhvervsliv og fagbevægelse, herunder Jens Bjørn Andersen fra Stark, Mads Andersen fra 3F, Anders Boyer fra Pandora, Steen Brødbæk fra Semco Maritime, Hans Bøgh-Sørensen fra Orifarm, Morten Christiansen fra 3, Niels Duedahl fra Danish Crown, Carsten Egeriis fra Danske Bank, Kim Fausing fra Danfoss, Lars Fruergaard Jørgensen fra Healthcare Denmark, Peter Giørtz-Carlsen fra DLG, Claus Jensen fra Dansk Metal, Jon Johnsen fra PKA, Thomas Jul fra KMD, Lise Kaae fra Heartland, Carsten Mortensen fra Dee4 Shipping, Lars Petersson fra Velux, Lars Rasmussen fra Coloplast, Michael Rasmussen fra Nykredit, Niels Smedegaard fra ISS, Peder Tuborgh fra Arla, samt Christian Frigast fra Axcel. Denne brede opbakning vidner om en fælles erkendelse af behovet for en kursændring. Den nuværende globaliserede økonomi er kendetegnet ved en hidtil uset kompleksitet og en stigende grad af forstyrrelser. Handelskrige, pandemier, klimakrise og geopolitiske spændinger skaber konstant nye udfordringer og muligheder. I en sådan kontekst kan en styringskultur, der primært fokuserer på risikominimering og undgåelse af fejl, paradoksalt nok blive den største risiko af alle. Når tempoet er højt, og verden ændrer sig hurtigere, end vi kan analysere den fuldt ud, bliver evnen til at træffe hurtige, velinformerede, men ikke nødvendigvis perfekte beslutninger, afgørende. En kultur, hvor fejl betragtes som en kilde til læring og udvikling snarere end en grund til straf, vil fremme innovation og mod. Medarbejdere og ledere vil føle sig mere trygge ved at foreslå nye ideer, eksperimentere og tage kalkulerede risici, hvilket er essentielt for at navigere i et omskifteligt landskab. Det er ikke et argument for hensynsløshed eller mangel på ansvarlighed. Tværtimod kræver det en øget bevidsthed og en forfinet tilgang til risikostyring, der er baseret på en dybere forståelse af de potentielle konsekvenser, men som samtidig tillader handlekraft. En ny regering, der skal lede landet igennem denne turbulente periode, står over for en lignende udfordring. Der er blevet analyseret og diskuteret i årevis, men nu er tiden inde til handling. At implementere de nødvendige reformer og tilpasninger kræver mod, politisk vilje og en evne til at bevæge sig ud over velkendte politiske dogmer og prioritere de løsninger, der bedst tjener samfundet på lang sigt. Dette indebærer en potentiel genovervejelse af, hvordan offentlige institutioner opererer, hvordan beslutningsprocesser struktureres, og hvordan man fremmer en kultur, der belønner initiativ og nytænkning. De ovennævnte erhvervsledere og fagforeningsrepræsentanter repræsenterer en betydelig del af den danske arbejdsmarkedsmæssige og økonomiske magt. Deres fælles appel om en ændret styringskultur signalerer en dyb bekymring for fremtidens konkurrenceevne og samfundets evne til at håndtere fremtidige kriser. En kultur, der straffer fejl hårdere end passivitet, kvæler kreativitet og innovation. Den skaber en atmosfære af frygt, hvor medarbejdere og ledere tøver med at tage chancer, hvilket kan resultere i tabte muligheder og en stagnation, der på sigt kan være langt mere skadelig end de individuelle fejl, der forsøges undgået. Denne kronik opfordrer derfor til en proaktiv og modig tilgang. Det er en opfordring til at omfavne kompleksiteten, anerkende usikkerheden og handle beslutsomt. En ny regering bør lade sig inspirere af denne erkendelse og implementere politikker, der understøtter en sådan fremadskuende og handlingsorienteret kultur. Dette kan omfatte reformer, der tilskynder til innovation, reducerer unødvendig bureaukrati og fremmer en kultur, hvor læring og tilpasning er i centrum. Kun ved at bevæge sig væk fra en frygtbaseret styringskultur og mod en, der værdsætter mod, initiativ og evnen til at lære af erfaringer, kan Danmark og dets virksomheder navigere succesfuldt i den nye verdensorden og sikre fremtidig velstand og stabilitet. Denne diskussion er ikke blot teoretisk; den har direkte konsekvenser for vores evne til at skabe arbejdspladser, opretholde vores velfærdssamfund og sikre Danmarks position på den globale scene. Tiden til analyse er ved at være forbi; tiden til modig og visionær handling er nu





