BAUHAUS åbner nye byggevarehus i Næstved. Det nye varehus er et moderne byggevarehus med bedre plads, forbedret logistik og et bredere sortiment. Kunderne kan blandt andet se frem til en række attraktive åbningstilbud.

Arla har svært ved at følge med: Danskerne river det ned fra hylderne. Efter en omfattende byggeperiode er BAUHAUS nu klar til at slå dørene op til det nye byggevarehus i Næstved .

Åbningen finder sted 19. juni 2026, hvor kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere kan se frem til at opleve det nye varehus. Det nye BAUHAUS i Næstved er et moderne byggevarehus med bedre plads, forbedret logistik og et bredere sortiment - til gavn for både private og erhvervskunder. Med åbningen afsluttes en længere byggeproces, hvor målet har været at skabe et varehus, der gør det nemmere og mere effektivt for kunderne at handle.

Vi glæder os utrolig meget til at åbne i Næstved og byde både nye og eksisterende kunder velkommen. Det nye varehus er et vigtigt skridt i vores ambition om at være endnu tættere på vores kunder og tilbyde en endnu bedre kundeoplevelse. Forud for den officielle åbning vil der blive afholdt et VIP-arrangement, hvor særligt inviterede gæster og leverandører får mulighed for at opleve det nye varehus før åbningen.

Derudover afholdes et medarbejderarrangement, hvor medarbejderne og deres familier fejrer åbningen af det nye varehus. Vi har et stærkt team klar i Næstved, som virkelig glæder sig til at tage imod kunderne. Der ligger et stort arbejde bag, og nu ser vi frem til at skabe en god oplevelse i hverdagen - både for kunderne og for hinanden i varehuset.

Kunderne kan blandt andet se frem til en række attraktive åbningstilbud, og vi håber, at rigtig mange vil lægge vejen forbi og besøge vores nye, flotte varehus og benytte sig af de gode tilbud. Med åbningen af det nye varehus styrker BAUHAUS sin tilstedeværelse i Næstved og skaber et moderne byggevarehus med bedre muligheder for både kunder og medarbejdere. Det bliver en særlig dag for os, når vi endelig kan åbne dørene og komme i gang





