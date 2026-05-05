Barn fundet i Haderslev efter dramatisk eftersøgning

Et forsvundet barn er blevet fundet i god behold i Haderslev efter en omfattende eftersøgning. En 37-årig mand er anholdt i forbindelse med sagen, og retten har afholdt et retsmøde om hans fortsatte varetægtsfængsling.

En dramatisk dag i Haderslev kulminerede med lettelse, da et forsvundet barn blev fundet i god behold efter en omfattende eftersøgning . Bekymringen havde grebet byen, da meldingen om barnets forsvinden spredte sig som en løbeild.

Timerne føltes lange, og håbet svandt, men politiets indsats, kombineret med en enorm opbakning fra byens borgere, førte til et lykkeligt udfald. Fundet af barnet sammen med en 37-årig mand udløste en lettelsens suk blandt de mange, der havde deltaget i eftersøgningen. Manden blev straks anholdt, og sagen har siden været genstand for intensiv efterforskning. Retten i Kolding har afholdt et grundlæggende retsmøde, hvor spørgsmålet om den 37-åriges fortsatte varetægtsfængsling skulle afgøres.

Dette er anden gang, retten tager stilling til sagen, hvilket understreger alvoren og kompleksiteten i efterforskningen. Anklagemyndigheden fastholder en stærk mistanke og begrunder behovet for fortsat varetægtsfængsling med, at efterforskningen stadig er i fuld gang. Politiet har foretaget en grundig gennemgang af den sigtedes telefon og kortlagt hans kontakter i dagene op til bortførelsen. Derudover er der blevet udført retskemiske undersøgelser af genstande relateret til sagen, herunder en sutteflaske, hvis resultater endnu ikke er offentliggjort.

Prøver fra den sigtedes blod og urin har afsløret spor af flere euforiserende stoffer, hvilket tilføjer et yderligere lag af kompleksitet til sagen. Anklageren har anmodet om yderligere fire ugers varetægtsfængsling for at give politiet tid til at fortsætte efterforskningen og analysere yderligere bevismateriale. Efterforskningen omfatter en detaljeret gennemgang af videoovervågning fra området, analyse af tekniske spor og en mentalundersøgelse af den sigtede.

Disse skridt er afgørende for at danne et fuldstændigt billede af hændelsesforløbet og fastlægge den sigtedes motiv og mentale tilstand. Den store opbakning fra lokalsamfundet i Haderslev har været en vigtig faktor i eftersøgningen og har vist, hvor stærkt et fællesskab kan mobilisere, når et barn er i fare. Sagen har vakt stor opsigt og har sat fokus på vigtigheden af hurtig og effektiv politiindsats samt borgernes engagement i at sikre børns sikkerhed.

Retten skal nu vurdere, om anklagemyndighedens begrundelse for fortsat varetægtsfængsling er tilstrækkelig, og om der er tilstrækkelige beviser til at holde den sigtede tilbageholdt, mens efterforskningen fortsætter. Udfaldet af retsmødet vil have stor betydning for sagens videre forløb og for den sigtedes fremtid





