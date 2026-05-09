Barbara Bertelsen udnævnt til rådgiver for Troels Lund Poulsen

Barbara Bertelsen, mangeårig samarbejdspartner og ven af statsminister Mette Frederiksen (S), er blevet udnævnt til rådgiver for Troels Lund Poulsen (V), der er blevet udpeget som kongelig undersøger. Det kan virke modstridende, at netop Bertelsen nu skal trække i arbejdstøjet for en anden end den fungerende statsminister - og så endda en politsk modstander.

Det kan virke modstridende, at netop Bertelsen nu skal trække i arbejdstøjet for en anden end den fungerende statsminister - og så endda en politsk modstander. Troels Lund Poulsen (V) udpeges fredag aften som kongelig undersøger, efter at statsministeren, Lars Løkke Rasmussen (V), trak sin støtte fra Mette Frederiksen fredag eftermiddag. En kongelig undersøger har en rådgiver, som per definition er Statsministeriets departementschef, og hun hedder altså Barbara Bertelsen.

Hvad kommer det reelt til at betyde, at Bertelsen skal rådgive Troels Lund Poulsen? Hun skal rådgive ham om de reelle regeringsmuligheder. Hun er forpligtet til at være uvildig og må derfor også pege på løsninger, der kan gå imod hendes tidligere chef, Mette Frederiksens, interesser. Selvom det kan virke mærkeligt for mange danskere, så er det sådan, det danske embedsværk fungerer.

Den danske embedsmandsstand er jo karakteriseret ved, at man i princippet kan arbejde for hvem som helst





