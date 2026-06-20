Barack Obama er kritisk over for Donald Trumps begrundelse for at gå i krig mod Iran

Tidligere præsident Barack Obama er stærk kritisk over for Donald Trumps begrundelse for at gå i krig mod Iran. Han mener, at den aftale, Trump trak sig fra, var en succes og at den begrænsede Irans atomprogram gennem omfattende internationale sanktioner og klare grænser for berigelse af uran.

Barack Obama er kritisk over for Donald Trump s begrundelse for at gå i krig mod Iran . Ifølge tidligere præsident Barack Obama virkede den aftale efter hensigten, da den begrænsede Iran s atomprogram gennem omfattende internationale sanktioner og klare grænser for berigelse af uran.

Da Trump kom til magten første gang, trak han USA ud af aftalen, fordi han mente, den var for svag og gav Iran for mange fordele. Det memorandum, Donald Trump underskrev onsdag aften, er ikke en færdig aftale, men en ramme for videre forhandlinger og en våbenhvile. Det sætter en frist på 60 dage, hvor forhandlerne skal forsøge at indgå en mere permanent aftale, der afslutter konflikten.

Den indeholder endnu ikke juridisk bindende begrænsninger af Irans atomprogram, som den gamle aftale gjorde. Derfor mener Obama, at Iran-aftalen nu er på vej til at løsning, der minder om den aftale, Trump trak sig fra. Tidligere præsident Barack Obama er stærk kritisk over for Donald Trumps begrundelse for at gå i krig mod Iran. Arkivfoto: Kamil Krzaczynski/AFP/Ritzau Scanpix Jeg er meget glad for at se en våbenhvile, og jeg håber, at den holder, siger han.

Vi har nu kæmpet en krig, brugt milliarder og atter milliarder af dollars og lagt et enormt pres på vores militær, fortsætter han og tilføjer: Mange mennesker er døde, og det føles som om, vi er tilbage, hvor vi var, før vi startede krigen, bare måske en smule værre. Ifølge den tidligere præsident virkede den aftale efter hensigten: Den begrænsede Irans atomprogram gennem omfattende internationale sanktioner og klare grænser for berigelse af uran.

Donald Trump underskrev onsdag et udkast til en fredsaftale med Iran. Arkivfoto: Mandel Ngan/AFP/Ritzau Scanpix Da Trump kom til magten første gang, trak han USA ud af aftalen, fordi han mente, den var for svag og gav Iran for mange fordele. Denne administration, eller en tidligere version af denne administration, trak sig ud af den, hvilket fik Iran til at udvikle mere atomkapacitet, konkluderer Barack Obama





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