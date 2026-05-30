Bankfond forvandler produktionsskov til vildt naturparadis med kontroversielle metoder

Bikubenfonden har over 20 år omdannet 615 hektar produktionsskov på Sydfyn til et unikt istidslandskab med sø, vådområder og overdrev. Metoderne, som indebærer drænstop og aktiv naturgenopretning, vækker debat.

I 20 år har Bikubenfonden forvandlet en kedelig produktionsskov i Svanninge Bjerge på Sydfyn til et vildt naturparadis. Metoderne, som biologerne har anvendt, er dog kontroversielle.

Området, der strækker sig over 615 hektar, var tidligere præget af snorlige rækker af kommerciel produktionsskov, men i dag fremstår det som en unik mosaik af overdrev, skovbryn og genoprettede vådområder. Et af de mest markante tiltag har været et drænstop, som har genskabt en sø og genoprettet vådområder 88 andre steder i området. Denne form for naturgenopretning har skabt debat, fordi den kræver en aktiv og til tider kontroversiel indgriben i naturen.

Biologerne bag projektet har brugt metoder, der skiller vandet ad. De har fjernet dræn, så vandet igen kan samle sig i lavninger og skabe nye vådområder. Det har tiltrukket et rigt dyreliv, herunder sjældne fugle- og insektarter. Samtidig er der sket en markant forøgelse af biodiversiteten.

Kritikere hævder dog, at metoderne er for radikale og kan forstyrre den naturlige balance. De peger på, at menneskelig indgriben altid indebærer en risiko for utilsigtede konsekvenser. Tilhængere af projektet fremhæver derimod, at det er nødvendigt at handle aktivt for at modvirke tabet af natur, som vi ser i hele Europa. Svanninge Bjerge er i dag blevet et forbillede for naturgenopretning i Danmark.

Bikubenfonden har investeret betydelige midler i projektet, og resultaterne har vakt opsigt både nationalt og internationalt. Men kontroversen består: Hvor langt skal mennesker gå for at genoprette naturen? Er det i orden at skabe kunstige vådområder og fjerne dræn, som har været der i årtier? Debatten fortsætter, mens biologerne fortsætter deres arbejde med at forvandle den tidligere produktionsskov til et vildere og mere varieret landskab.

Projektet demonstrerer, at naturgenopretning kræver både mod og tålmodighed, men også at der ikke findes enkle svar i kampen for at bevare vores naturarv. Den genoprettede sø ligger nu som et spejl i landskabet, omgivet af gamle egetræer og blomstrende enge. Vandhuller og våde områder giver levesteder for padder og vandinsekter, som ellers er trængt i det moderne landbrugslandskab. For besøgende er området et paradis for vandreture og fuglekikkeri.

Men bag den naturskønne facade ligger en historie om intens planlægning og kontroversielle beslutninger. Bikubenfonden håber, at erfaringerne fra Svanninge Bjerge kan inspirere andre til at turde gribe ind og skabe mere vild natur i Danmark





