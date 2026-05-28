Bandekriminalitet breder sig til mindre byer i det jyske

Historisk har de store rockergrupper og senere banderne været til stede i de største byer, hvilket har gjort det sværere at etablere sig i eksempelvis København. Som følge heraf ser vi nu, at den rå bandekriminalitet breder sig til de mindre byer, og den findes nu i hele landet.

Som følge heraf ser vi nu, at den rå bandekriminalitet breder sig til de mindre byer, og den findes nu i hele landet. I Herning har en række påsatte brande, et skyderi i boligområdet Brændgårdsparken, og en fangeflugt ført til, at Midt- og Vestjyllands Politi nu får assistance af betjente fra øvrige politikredse i hele Danmark og efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet (NSK).

Der er en konflikt mellem den forbudte bandegruppering Loyal To Familia og rockergruppen Comanches, som også trækker tråde til den 24-årige Said Mahamed Ali Adde og en anden fange, Osman Mohamed Abdi Osman. At de to undvegne fanger har arabiske navne er ifølge B.T.s integrationsekspert ikke en tilfældighed. I de seneste 25 år er der både strammet på udlændingepolitikken og vedtaget et hav af bandepakker, men uden at man er i nærheden af at komme bandekriminaliteten til livs.

For der er mange penge i kriminaliteten, og konflikten mellem Comanches og Loyal to Familia bunder i en uoverensstemmelse om penge. Sidstnævnte mener, at de er blevet snydt for penge af Comanches, og det har ført til en voldsspiral





