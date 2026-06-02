B12: Kan for meget være et problem? Forskning peger på en kompleks sammenhæng

Forskning peger på en kompleks sammenhæng mellem B12-indtag og kræftrisiko. Nogle undersøgelser har fundet en U-formet sammenhæng mellem B12-indtag og kræftrisiko, hvor både lave og høje indtag var forbundet med øget risiko. Det er vigtigt at huske, at forhøjet B12 ikke nødvendigvis er en årsag til kræft, men kan være en nyttig markør for, om kræft er til stede eller udvikler sig.

Kan for meget B12 være et problem? Forskningen peger på en kompleks sammenhæng. Videnskab.dk udgiver både artikler skrevet af journalister og forskere. Når forskere står bag, er artiklerne mærket op som 'Forskerne Formidler'....

B12 Det hjælper kroppen med at danne røde blodlegemer, sikrer, at nervesystemet er velfungerende, og spiller en central rolle i, hvordan celler kopierer og reparerer DNA. Visse morgenmadsprodukter og brød er også beriget med B12, hvilket hjælper personer, der ikke spiser kød, med at få nok. De fleste, der spiser en varieret kost, får den anbefalede mængde, men veganere, personer med visse tarmlidelser og ældre, som optager næringsstoffer mindre effektivt, kan have brug for kosttilskud.

Uden tilstrækkeligt B12 kan der opstå problemer, nogle gange alvorlige, især hvis manglen ikke bliver opdaget og behandlet. I de senere år har forskere dog undersøgt, om højt indtag af B12 eller et højt niveau af B12 i blodet kan være forbundet med kræft. Når niveauet er for lavt, kan DNA blive kopieret forkert, hvilket fører til mutationer, som over mange år kan øge risikoen for visse kræftformer – især tyktarmskræft.

Derfor tages B12-mangel alvorligt.fra Vietnam fra 2025 fandt noget, som forskerne beskrev som en U-formet sammenhæng mellem B12-indtag og kræftrisiko, hvor både lave og høje indtag var forbundet med øget risiko. Da denne type studie kan påvise en sammenhæng, men ikke bevise årsag og virkning, er konklusionen ikke, at B12 er farligt, men at balance er vigtigt. Det virker logisk nok, at hvis B12 hjælper sunde celler med at trives, så bør ekstra tilskud give ekstra beskyttelse mod kræft.

Vitamin B12 understøtter cellevækst generelt og ikke kun væksten af sunde celler. Man er derfor bekymret for, at hvis der allerede er forstadier til kræft, kan meget høje niveauer af næringsstoffer som B12 i teorien også fremme deres vækst. En bekymring er derfor, at en meget høj tilgængelighed af vækstfremmende næringsstoffer som B12 i teorien også kan understøtte væksten af kræftforstadier, hvis de allerede findes.

Én analyse fandt ganske vist en lavere risiko for modermærkekræft, men det var et specifikt resultat og ikke tegn på, at højdoser af B-vitaminer forebygger kræft generelt.ved langvarig indtag af høje doser B6 og B12, især hos mænd og rygere, men denne type studier kan ikke fastslå en årsagssammenhæng. B12 findes især i kød, fisk, æg, mælk og ost, og for de fleste er en almindelig varieret kost nok til at dække behovet.

(Foto: Shutterstock)epifænomenFor det første kan tumorer påvirke leveren, som lagrer store mængder B12. Når leveren er belastet eller beskadiget, kan den frigive mere B12 til blodet. For det andet kan nogle tumorer øge mængden af proteiner, der binder B12 i blodet. Det kan få blodprøverne til at vise højere værdier, uden at cellerne nødvendigvis optager eller bruger mere B12.

Forskere ser i stigende grad, at forhøjet B12 ikke nødvendigvis er en årsag til kræft, men kan være en nyttig markør for, om kræft er til stede eller udvikler sig. Et stort studie fra 2026 viste, at patienter med tyktarmskræft og et meget højt niveau af B12 havde en medianoverlevelse på omkring...

B12 fra en almindelig kost med kød, fisk, æg, mejeriprodukter eller berigede fødevarer er sjældent et problem, og det er meget svært at få for meget B12 gennem kosten alene. Mangel på B12 er fortsat et langt mere almindeligt og veldokumenteret problem end et forhøjet niveau. Bekymringen gælder primært langvarig brug af højdosis kosttilskud uden rådgivning fra en sundhedsprofessionel eller blodprøver, der viser vedvarende højt B12 hos personer, som ikke tager tilskud.

Kræft kan ikke forebygges ved at tage store mængder af et enkelt vitamin. Det er de langsigtede vaner, der tæller: en varieret kost, regelmæssig motion, rygestop, solbeskyttelse og deltagelse i relevante sundhedsundersøgelser. Sørg for at få nok gennem kosten eller tilskud, hvis du har behov for det, især hvis du er veganer, ældre eller har en sygdom, der påvirker optagelsen. Men lad de høje doser blive stående på hylden, medmindre det er anbefalet af en læge. Tak





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