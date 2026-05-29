B.T.s klimaekspert: Danmark bliver varmere, men det er ikke nødvendigvis negativt

B.T.s klimaekspert, Bjørn Lomborg, mener, at Danmark bliver varmere i fremtiden, men han ser ikke udpræget negativt på den udvikling. De fleste af os kan godt lide varme, påpeger han, og man skal huske, at de fleste mennesker i Danmark – og i de rige lande – tager på ferie sydpå. Omvendt advarer eksperter om, at de øgede temperaturer kan give problemer for plante- og dyreliv og forårsage naturkatastrofer som oversvømmelser og skovbrande.

Danmark bliver varmere i fremtiden, siger B.T.s klimaekspert. Og de fleste af os kan jo godt lide varme, påpeger han. Man skal jo huske, at de fleste mennesker i Danmark – og i de rige lande – tager på ferie sydpå, siger B.T.s klimaekspert, Bjørn Lomborg .

Erik Refner/Ritzau Scanpix Endnu en hedebølge hærger Europa, og fredag ventes den at strejfe Danmark. Dermed får vi en sommerdag i maj. Og det kan måske blive en forsmag på de kommende årtier, hvor Danmark langsomt ventes at blive varmere. Hen mod slutningen af århundredet er den globale opvarmning 1,5-2 grader varmere end i dag.

Modsat mange klimaeksperter ser han dog ikke udpræget negativt på den udvikling. De fleste af os elsker jo varme, minder han om: Man skal jo huske, at de fleste mennesker i Danmark – og i de rige lande – tager på ferie sydpå, siger han. Omvendt advarer eksperter om, at de øgede temperaturer kan give problemer for plante- og dyreliv og forårsage naturkatastrofer som oversvømmelser og skovbrande.

Det primære problem ved, at den globale temperatur skifter, er, at alle byer – alt – er blevet anlagt på, hvordan temperaturen var i gamle dage. København er jo baseret på, hvordan temperaturen var omkring 1900-1950, siger Lomborg. Det koster penge at omstille byer til et varmere klima, påpeger han. Lomborg foreslår mere air condition.

Han forstår ikke modstanden mod klimaanlæg, som er blevet kritiseret for at bruge meget energi. Hvis du tænker over det, så er der ingen, der har det skidt over at varme sit hus om vinteren, siger han. Men man synes ikke, det er moralsk okay, at man køler det ned om sommeren. Og det er bare helt fantastisk underligt.

Han kan ikke sige, at den enkelte hedebølge skyldes global opvarmning – men det er helt oplagt, at vi vil se flere hedebølger på grund af global opvarmning. Derudover siger Lomborg, at man kan nedkøle storbyer under hedebølger ved at etablere flere grønne områder og mere vand. De vil migrere til andre områder, siger Lomborg, som dog erkender, at global opvarmning er et problem





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Global Warming Climate Change Temperature Rise Climate Expert Bjørn Lomborg Summer Day In May Climate Adaptation Air Conditioning Green Areas Water

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Varme bølge i England og Wales mens Danmark nyder solskinMens dele af Europa, især England og Wales, oplever usædvanligt varme forhold for årstiden, ser vejret i Danmark ud til at blive ganske fine med temperaturer mellem 18-21 grader på grund af et højtryk der fører kølig, tør luft fra nordvest.

Read more »

Elbiler og billig strøm: Danmark fører an i EuropaI april var 81,9% af nye biler i Danmark elbiler, højeste i EU. Onsdag byder på flere timer med næsten gratis strøm takket være sol og vind. Samtidig er CO2-lagringsprojekt i Silkeborg sat på pause, mens elever lakerer mini-elbiler til fordel for Børnecancerfonden.

Read more »

Løkke dukker pludselig op ved Statsministeriet: Denne dag kan Danmark få ny regeringDet har fået Christiansborg til at summe af rygter.

Read more »

Keld og Hilda Heick mindes Bjørn Tidmand: Et liv i musik og fællesskabKeld og Hilda Heick taler ud efter tabet af deres kollega Bjørn Tidmand. De reflekterer over at blive gamle, venskabet og den særlige generation af kunstnere, de var en del af.

Read more »