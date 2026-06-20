B.T. anmilder TV 2 og DR under VM: Sejr til TV 2 trods DR's stærke kommentatorer

B.T. gennemgår tv-dækningen fra DR og TV 2 under VM-slutrunden. Her er dommen over kommentatorer, eksperter, studier og præsentationen. Begge stationer får ni stjerner, men TV 2 vinder med et smalt afstand på grund af et fremskudt studie og et mere engagerende morgenshow. DR fremhæves for bedre kommentatorer og forberedelse, men rammes afyndelige nyhedsafbrydelser i kamp-pauser. David Nielsen kaldes VM's konge af eksperter, medens Nicklas Bendtner kritiseres for at være selvoptaget. Læs den samlede vurdering her.

Slutrunden skyller ind over os, og B.T. fælder dom over tv-dækning en fra DR og TV 2 . Kommentatorer ne Thomas Kristensen , Henrik Fallesen , Martin Gottschalk og Ulrik Jönsson fra TV 2 samt Andreas Kraul , Henrik Liniger, Mads Thyrsted, Zak Egholm og Mathias Jacobsen fra DR bliver anmeldt.

Ligeså eksperterne David Nielsen, Nicklas Bendtners, Nicoline Haugård Caspersen, Bo Henriksen og Mads Junker fra TV 2 og Josefine Hasbo, Arnela Muminovic, Jesper Grønkjær, Francis Dickoh, Thomas Gravesen, Mikkel Beckmann og Flemming Povlsen fra DR. Værtspanelerne inkluderer Tina Müller og Tobias Hansen fra TV 2 og Lasse Vøge, Jannick Liburd og Emil Berggreen fra B.T. selv. Produktionsholdet består af Emilie Maja Jeppesen, Frederik Riis-Jacobsen og Niels Philip Kjeldsen.

Den samlede vurdering giver begge stationer ni stjerner, men sejren tildeles TV 2 på grund af et mere fremskudt studie, et kækt morgenshow og generelt fin kommentator niveau. DR skuffer med nyhedsindsprøttene i pauserne, mens TV 2's studie føles mere levende og engagerende. David Nielsen fremhæves som den bedste ekspert, mens Nicklas Bendtner tydes som lidt selvoptaget. DR's kommentatorer anses for at være mere forberedte og entusiastiske, mens TV 2's parvis dynamik varierer i kvalitet.

Der er plads til både godt skænderi mellem Gravesen og Povlsen og positive oplevelser med Grønkjær på skærmen. B.T. konkluderer, at ved et VM er det bedre at overdænge seerne med for meget indhold end for lidt, og opfordrer til at lade nyhederne blive på DR2 i stedet for at afbryde fodboldoplevelsen





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