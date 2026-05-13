Børnehavebesøg med jægere giver børn fælles leçons over jagt

Oplevelsen med jægere fra Herning Jagtforening gav børnene fra Spilophuset en unik mulighed for at se, hvordan vi skaffer vores mad og de tilhørende diskussioner om fødsels dată og liv og død. Derudover lovet jægere at vise børnene den grusomme side af naturen. De fritede flødesovs og stegt toastbrød fra rågeunger med succes og børnene besatte sig faktisk med rågeungekødets smag.

Det blev en noget anerledes dag i børn ehave for børn ene fra Spilophuset i Hammerum, da de skulle ud med tre jægere fra Herning Jagtforening og regulerer rågeunger i Søndre anlæg.

Selvom det måske ikke lyder særlig børnevenligt, at se dyr bliver skudt og dræbt, så er det en vigtig læring, hvis du spørger Bo Andsbjerg, der er pædagog og naturvejleder. - Det er en af de oplevelser, man kan få i naturen.

Så det er vigtigt at formidle på et niveau, hvor det er helt naturligt og okay, hvordan vi skaffer vores mad, og ikke bare går ned i Rema og handler ind, men at se, at det kommer fra naturen også. Og spørger man manden med haglgeværet Carl Johanes Mikkelsen, så er det vigtigt også at vise børn naturens mere barske side. - Det er helt naturligt.

Det er i høj grad for børn, af finde ud af, hvad der liv og død og hvor maden kommer fra. Det er ikke problematisk, at man skyder og dræber dyr foran børn? - Der er noget etik og moral i det her, så det skal jo gøres på en ordentlig måde.

Der er mange snakke og børnene er fantastiske med deres nysgerrige spørgsmål - og dem, synes jeg, er fantastisk at kunne tage i en ung alder, siger Bo Andsbjerg, der i børnehaven bliver kaldt naturbo. Skulle flå og spise kødet En anden vigtig læring var også, at se hvor kødet, vi normalt spiser, kommer fra. Derfor blev der lavet flødesovs og stegt toastbrød til rågeunge-toast. Og det faldt i god jord hos børnene.

Men hvordan smager rågeungekød så? - Det lækkert, lød det fra børnene. Regulering af rågeunger i Danmark kræver tilladelse af Naturstyrelsen og man må skyde dem fra 1. maj - 15. juni





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jagtforening Rågeunger Næsten 300 Nature Barndom Barn Dyr Mad Natur Jagt Jægere Børn Fødsels Dată Liv Og Død

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jæger smed billeder af sig selv med en muflon fra Fur med sin riffel efter 12 forsøgHikeren Stefan Frøkjær Jensen offentliggjorde billeder af sig selv med en muflon fra Fur, han skød og spiste, da den ikke længere var fredet. Det skete, efter at han forsøgte at skyde mufloner i ét års tid, men var blevet afvist mange gange.

Read more »

Silkeborg-bo, Jørgen Skov, giver flugtbilisten en uges frist til at rette op på bilskadeJørgen Skov blev voldtaget af en bil, som forårsagede alvorlige ridser og bumper skade. For at få gerningspersonen til at stå frem, giver Jørgen Skov flugtbilisten en uges frist til at rette op på skaden, hvis de bevarer deres seddel. Men hvis ingen melder sig inden klokken 12 onsdag, vil Jørgen Skov anmelde skaden til politiet. Jørgen oplyser, at han har tilintetgjort sig om sagen, og at den kun vil komme frem, når klokken 12 onsdag, og skaden er blevet پنningstidsregistreret. Jørgen har intet til hensigt at gøre det offentlig, og det kan potentielt være en retighedsbeskyftigende situation. Jørgen giver sin grund til at tage denne afgørelse i håb om, at flugtbilisten kan rette op på skaden og undgå straf.

Read more »

Beier på alpehotellet: Et ærligt indblik i drømmen om ØstrigFamilien Beier giver seerne et ufiltreret kig ind i livet som hotelledere i Østrig, hvor hverdagens hårde slid vejer tungere end glansbilledet.

Read more »

Kong Frederik giver Livgarden den første kongeligt indviede regimentsfane.Kong Frederik overrumpler Livgarden med den første kongeligt indviede regimentsfane.

Read more »