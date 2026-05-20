Børn lyver naturligt, men der er en række årsager til det

En undersøgelse viser, at 64% af de 9-14-årige har løjet en gang eller flere gange i løbet af den sidste måned. Professor og klinikbarnedoktor Jesper Dammeyer forklarer, at det ikke er et problem, medmindre barnet finder på løgne, der er skadelige for dem eller andre. Løgnen kan være for at få opmærksomhed, beskytte sig selv eller prøve grænser af.

Professor og klinisk børnepsykolog Jesper Dammeyer kan med rette pointere, at løgn ikke blot kan betragtes som enướngigerlig adfærd, men at det i nogle situationer faktisk kan være en naturlig del af børns sociale udvikling.

Enrecent undersøgelse foretaget af Epinion viser, at 64 % af de 9-14-årige spørger er blevet enige i at have løjet en eller flere gange i løbet af den seneste måned. Ifølge Dammeyer er det langt mere almindeligt end man skulle tro.

Løgn kan måske ses som en form for psykologisk beskyttelse, som børn undertiden udnytter, for at skjule ønsket om en gave, som ikke nødvendigvis er til dem eller for at forstå, at andre mennesker kan tro på noget, som er forkert. På trods af at børn er tilbøjelige til at lyve, forlader Dammeyer det i de fleste tilfælde et usynligt problem. Dog ender det ofte med, at man bør holde øje med nogle af årsagerne til, hvorfor det finder sted.

Grundlæggende betyder det vigtigste at vælge det høje niveau, og det er ikke det afgørende spørgsmål, om personen løjer eller ej, men hvorfor han gør det. Hvis man spørger Dammeyer, er det normalt at lyve, selv når man ikke fortæller sandheden. Oftest forsøger alle at passe sig selv og hinanden, på en måde. Denne adfærd synes at udvikle sig fra omkring femårsalder, hvor barnet begynder at forstå, at andre mennesker kan tro på dem, når de fortæller sandheden.

Forfatteren, Jesper Dammeyer, har forsket i børns sociale og sproglige udvikling i den sidste 20 års tid og giver et fascinerende indføring i emnet. Det er brandstof til vores bevidsthed om, at børns udviklingsproces er fuld af hjemsøgende stykker af adfærd, herunder at være i stand til at lyve At lyve som en kommentar til historiefortælling, ​​er en vigtig del i børns udvikling, da det giver os mulighed for at spille en rolle og gøre noget ærligt, som vi måske ikke ville gøre, hvis vi fangede det renvirkende.

Søger du hjælp til at opmuntre grønne løgne, er det bedre at dual cold med barnet end at skælde ud. At lyve er normalt og en fuldstændig almindelig del af, hvad vi laver som mennesker, gør det til en fuldstændig normal del af deres udvikling





