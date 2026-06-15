Børn bliver ofte syge - men det er ikke fordi de er dårligt hygiejne

Børn møder en lang række infektionssygdomme for første gang, hvilket gør dem mere tilbøjelige til at få symptomer, og dermed også mere tilbøjelige til at give smitten videre til andre. Vaccination er noget af det mest effektive, vi kan gøre for at forebygge sygdom hos børn og mindske symptomernes sværhedsgrad.

Børn bliver ofte syge, og det er ikke fordi de er dårligt hygiejne. Deres immunforsvar bliver konstant udfordret af nye infektioner, og de skal opbygge immunitet mod sygdomme, der ikke kan forebygges med vaccination.

Børn møder en lang række infektionssygdomme for første gang, hvilket gør dem mere tilbøjelige til at få symptomer, og dermed også mere tilbøjelige til at give smitten videre til andre. Et barn på 15 måneder vil typisk have 12-15 forkølelser om året, og 8 eller 9 af dem vil give symptomer, som for eksempel løbende næse. Børn samler også flere forskellige virus og bakterier op, som kan give udslæt eller hudinfektioner.

Allerede ved 12-månedersalderen har 70 procent af børn antistoffer mod de to virus (HHV-6A og HHV-6B), som forårsager de fleste tilfælde af udslæt. Kort sagt er 12 forkølelser, to runder med diarré og opkast samt én eller to sygdomsforløb med udslæt helt normalt i alderen 12-24 måneder, og det er uanset om barnet går i institution eller ej.

Forældre overdriver altså ikke, når de siger, at opstart i vuggestue eller børnehave fører til, at børn og spædbørn smitter hinanden mere, end de ville gøre til en børnefødselsdag eller i en mødre- og babygruppe. Processen med at samle de bakterier og virus op, der giver forkølelse, maveonde og udslæt, accelererer ved institutionsstart og fortsætter i et til to år. Idéen om, at institution 'tager sygdommene i opløbet' før skolestart, har altså videnskabelig opbakning.

Vaccination er noget af det mest effektive, vi kan gøre for at forebygge sygdom hos børn og mindske symptomernes sværhedsgrad. Med store mæslingeudbrud i både USA og Storbritannien har det aldrig været vigtigere end nu at sikre, at små børn får deres anbefalede vaccinationer, såsom en kombinationsvaccine, der beskytter mod mæslinger, fåresyge, røde hunde og skoldkopper





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