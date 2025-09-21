Bæredygtighedsmodvind: Ekspert ser nødvendigt tilbageslag i den grønne omstilling

Den grønne omstilling oplever modvind, men tilbageslaget er nødvendigt, mener partner i EY, Bo Øksnebjerg. Erfaring fra finanskrisen viser, at virksomheder kan komme stærkere ud på den anden side.

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig. Derfor er alle artikler frit tilgængelige for alle læsere.\Den grønne omstilling oplever modvind, men tilbageslaget er nødvendigt, mener Bo Øksnebjerg, partner i EY, der har fulgt udviklingen tæt i årevis. Erfaringer fra finanskrisen viser, at virksomheder kan komme stærkere ud på den anden side, påpeger han. Øksnebjerg, der tidligere var generalsekretær i Verdensnaturfonden (WWF), har nu rollen som partner og bæredygtighed skonsulent i EY.

\”Der er ikke nogen tvivl om, at det har været nogle hårde år,” konstaterer Øksnebjerg. Stigende renter og inflation har fordyret grønne energiprojekter, som har ført til forsinkelser eller mislykkedes projekter. Energikrisen efter Ruslands invasion af Ukraine har fået mange lande til at skrue op for kul og gas, mens EU's bæredygtighedslovgivning er under pres. Desuden modarbejder USA's præsident vindprojekter, og en ustabil verdensorden gør det vanskeligt at holde tempoet i omstillingen. En rundspørge fra Dansk Industri i juli viste, at handelskrig og inflation nu er højest på virksomhedernes dagsorden, mens klimakrisen er rykket ned på listen over erhvervslivets bekymringer.\”Jeg tror, det har været nogle nødvendige år, som gør, at bæredygtighedsagendaen bliver endnu mere forretningsrelevant i fremtiden,” siger Øksnebjerg. Han har lang erfaring fra ansvarlig virksomhedsdrift, herunder roller i Novo Nordisk, Novozymes og Cowi. Denne erfaring, både fra gode og dårlige tider, giver ham et relativt optimistisk syn på fremtiden.\Øksnebjerg understreger, at verden ikke har tid til at vente. Efter finanskrisen i 2008 oplevede man en bølge af virksomheder, der fyrede og nedlagde bæredygtighedsafdelinger, ikke fordi man var imod bæredygtighed, men fordi der var behov for at tjene flere penge. Dengang handlede det om CSR (Corporate Social Responsibility), men de samme spørgsmål om ansvar og samfundsbidrag var centrale. ”Men der gik nogle år, og så genopfandt man bæredygtighedsarbejdet, så det blev mere relevant for virksomhederne,” siger Øksnebjerg. ”Jeg sanser lidt, at det er det samme, der er begyndt at ske i dag. Der er mange virksomheder, der bruger det som en anledning til at genbesøge deres bæredygtighedsstrategier og stille større krav til, at det skal være værdiskabende. Det tror jeg, er godt på sigt,” fortsætter han. Han påpeger, at selv i USA, hvor Trump har været skeptisk overfor bæredygtighed, fortsætter mange virksomheder deres arbejde. Han understreger, at virksomhederne kan opdage, at der er penge at spare. “Vi er ved at løbe tør for tid. Det internationale samfund har jo aftalt, at vi skal nå en række mål inden 2030. Sådan et tidstab, hvor vi skal finde hinanden igen, det gør virkelig ondt,” siger Øksnebjerg.\EU's omnibuspakke, der sigter mod at forenkle virksomhedernes bæredygtighedsrapportering, er et eksempel på ændringerne. Øksnebjerg bemærker dog, at forenklingen ikke betyder, at virksomhederne vil nedprioritere området. Han erkender bekymringen over, at klimaet nu er lavere på erhvervslivets dagsorden. ”Jeg er helt sikkert bekymret over udviklingen. Men bare fordi det ikke ligger i toppen over bekymringer, er det ikke ensbetydende med, at der ikke bliver arbejdet med det. Der er mange, der har stoppet arbejdet, men jeg oplever, at de store virksomheder arbejder med det nede i motoren. Og hvis de på sigt stiller krav til deres underleverandører, så kommer økosystemet til at fungere igen.”\Desuden er der nye regler på vej, herunder afskovningsdirektivet, emballagedirektivet og EU's produktpas, som alle vil påvirke virksomhederne. De nye regler omfatter bæredygtig emballage med afgifter, systemer og krav til genanvendelse, samt et digitalt produktpas, der viser produktets indhold, oprindelse og bæredygtighed online.\Øksnebjerg nævner Kina som et eksempel på den grønne omstilling, hvor landet for 30 år siden var verdens største CO2-udleder. I dag er Kina førende inden for grøn energi og elbiler, og mange spår, at landets udledningskurve vil knække i år, og at landet vil nå sine klimamål om at være CO2-neutral i 2060





