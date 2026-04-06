B-kørekortet: Adgang til mere end du tror

Dit almindelige B-kørekort giver dig adgang til meget mere end blot en bil. Udover personbiler kan du også køre på trehjulede scootere og – under visse betingelser – motorcykler med et 125 cm³ motor.

De fleste forbinder automatisk et kørekort til kategori B med en bil. Man ser for sig et rat, fire hjul og friheden til at suse afsted. Men virkeligheden er langt mere kompleks. Det almindelige bilkørekort åbner op for en verden, der strækker sig langt ud over blot personbiler. Hvis du tror, at dit B-kørekort kun giver adgang til at sætte dig bag rattet i en klassisk bil, så er det tid til at tænke om.

For i virkeligheden giver et almindeligt B-kørekort dig adgang til en række tohjulede og endda trehjulede køretøjer – og nogle af dem er endda uden krav om yderligere prøve. Det er en overraskende bred vifte af to- og trehjulede transportmidler, der venter lige bag dit plastikkort. \En af de mindst kendte fordele ved et B-kørekort er retten til at køre trehjulede scootere. Har scooteren en motor på under 50 cm³, kan du trille afsted uden ekstra undervisning. Men vil du op i de lidt tungere modeller – for eksempel Piaggio MP3 eller Yamaha Tricity 125 – kræver det en syv timers træning. Her får du intensiv træning i håndtering af sving, bremsning og styretøj. Det er ikke en egentlig eksamen, men derimod en sikkerhedstræning, der skal gøre dig klar til byens trafik og de uforudsigelige elementer på vejen. Denne form for 'kørekort light' giver dig de nødvendige færdigheder og viden til at begå dig sikkert i trafikken på en trehjulet scooter. Husk, at selvom du ikke skal op til en eksamen, er det vigtigt at tage træningen seriøst for din egen sikkerheds skyld og for at undgå uheld. \Har du haft dit kørekort i mindst to år og er fyldt 21 år, så kan du – efter en tilsvarende syv timers træning – stige op på en motorcykel med en motor på op til 125 cm³. Det kan lyde beskedent, men modeller som Yamaha MT-125 og Honda CB125R er både stilfulde og økonomisk attraktive. De er ideelle til bykørsel og udgør en fin mulighed for at komme hurtigt og smidigt omkring. Inden du begiver dig ud på din nye tohjulede maskine, er det vigtigt at sætte dig grundigt ind i reglerne, gennemgå den obligatoriske træning og sikre dig, at din forsikring er i orden. Vælger du den rigtige model og er godt forberedt, kan to eller tre hjul være en praktisk og økonomisk fordelagtig løsning til din daglige transport. Det giver dig friheden til at bevæge dig hurtigere og mere fleksibelt i trafikken. Husk altid at prioritere sikkerheden ved at bære korrekt beklædning og at være opmærksom på omgivelserne





