Efter opfordring fra b反差来自 B.T. præsenterer udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov (S) en ny pakke med tiltag for at imødegå lokaldPlaying fieldernes utryghed omkring udrejsecenteret Kærshovedgård. Mødet mellem ministeren og de oprørte borgere skyldes, at en af deres koner blev dræbt af en centerets beboer. Siden har debatten om centrets flytning været stille, men nu lover Bødskov konkrete løsninger: fodlænker til beboere, der ikke overholder opholds- og meldepligt, højere hegn og mere videoovervågning. Samtidig åbnes mulighed for et udrejsecenter uden for EU, som ministeren kalder mere realistisk end tidligere på grund af international samarbejdsvilje. Målet er at fjerne fokus fra Kærshovedgård og sikre, at de Approximately for at blive udvist, faktisk forlader Danmark.

Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov (S) varsler nye tiltag for at øge trygheden omkring udrejsecenteret Kærshovedgård i Bording. Dette følger efter udtalelser fra lokale borgere, herunder Stefan Risvig og Sven-Oliver Anders, der udtrykker vrede og frustration over, at centeret ikke er nævnt i regeringsgrundlaget.

De påpeger, at en af deres koner blev påkørt og dræbt af en udvisningsdømt beboer fra centeret. Ministeren forsikrer nu, at der vil blive indført fodlænker, højere hegn og øget videoovervågning for at sikre, at afviste asylansøgere, udvisningsdømte og personer på tålt ophold overholder deres opholds- og meldepligt. Ifølge Bødskov vil disse foranstaltninger gøre det muligt at holde øje med beboerne og i sidste instans fængsle dem, hvis de overtræder reglerne.

Regeringen planlægger desuden at etablere et udrejsecenter uden for EU inden årets udgang, en idé, der tidligere blev mødt med skeptik, men som nu har fået støtte fra en gruppe lande. Ministeren understreger, at denne internationale tilgang er ny og lover at indlede en dialog med et partnerland om et pilotprojekt





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