Autisme og inklusion: Hvorfor vores samfund stadig ekskluderer

En dybdegående undersøgelse af, hvorfor mennesker med autisme ofte mødes med eksklusion og diskrimination i vores samfund, samt en opfordring til større forståelse og inklusion.

Det forekommer absurd, at et komplekst samfund som vores, der naturligvis har brug for et bredt spektrum af kompetencer og kapaciteter, ofte ikke kan eller vil rumme mennesker med autisme. Den manglende inklusion af mennesker med autisme skyldes ud over utilstrækkelig støtte og manglende midler ofte et snævert normalitetsbegreb og manglende forståelse.

Normalitetsbegrebet findes kun i teori og statistik, og det ekskluderende begreb blev først almindeligt et godt stykke inde i det tyvende århundrede. Vi bør bestræbe os på at blive bedre til at se, lytte og forstå dem i børnehaven, i skolen, på jobcenteret og arbejdspladsen. Det er essentielt at erkende, at forbrugssamfundets forsøg på at tilpasse alt til et gennemsnit kun rammer nogle få mennesker, og at forestillingen om, at der findes en majoritetsgruppe, der personificerer det såkaldt normale, er en illusion. Den anderledes måde at tænke på, som karakteriserer en autistisk hjerne, er blot en af mange måder, neurodiversitet kommer til udtryk på. Der findes ikke en almindelig, gennemsnitlig eller normal hjerne; det er blot en statistisk konstruktion, som den belgiske autismeekspert Peter Vermeulen pointerer i bogen Autisme og den forudsigelige hjerne. Det er blevet sværere for autister at begå sig i vores i stigende grad oversociale, ekstroverte, omskiftelige, hastigt forandrende samfund, men samtidig lettere at blive stemplet som unormal end for 10, 20, 30, eller 40 år siden. Dengang kunne dem, der ikke lige var udadvendte, opmærksomhedssøgende, multitaskende tidspressere, finde en niche som nørder. Velhavende, progressive forældre har forvandlet barndommen til et præstationskapløb – et slags perfektions-Olympiade – som et barn, der er født anderledes, ikke har kvalificeret sig til, mener canadieren Naomi Klein, universitetslektor, forfatter og aktivist. Naomi Klein understreger vigtigheden af at forstå, at et barn, der ikke passer ind i konventionelle definitioner af normalitet, kan være en ekstraordinær gave. Spørgsmålet er, om det overhovedet er hensigtsmæssigt at tilpasse såkaldte unormale mennesker til samfundets illusoriske normalitetsbegreb og at stræbe efter en sjælelig standardtype, når nu denne tilpasning er til et samfund, som i stigende grad gør vold på alt fra det mentale til miljøet og klimaet. \Derfor virker det absurd, at et komplekst samfund som vores, der naturligvis har brug for et særdeles bredt spektrum af kompetencer og kapacitet, tit ikke kan eller vil bruge mennesker med autisme. Rapporter fra Psykiatrifonden viser, at seks ud af ti mennesker med en psykiatrisk diagnose, herunder mange autister, oplever forskelsbehandling og diskrimination. Især på arbejdspladsen, men også i sundhedsvæsenet, på jobcenteret og uddannelsesinstitutioner. Undersøgelser viser, at medarbejdere på danske arbejdspladser i stigende grad er betænkelige ved at arbejde tæt sammen med mennesker med såkaldte psykiske lidelser. Statistikker viser, at andelen af voksne med autismespektrumforstyrrelser i beskæftigelse (28 procent i 2022) er under halvdelen af andelen af resten af den voksne befolknings beskæftigelsesniveau (66 procent). En rapport udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd for Danske Handicaporganisationer i maj beskriver, hvordan hver ottende unge uden job mellem 15 og 24 år har en autismediagnose. FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, der inkluderer personer med psykisk funktionsnedsættelse, fra 2009 har forpligtet sig til ikke-diskrimination og lige muligheder, at fremme deres beskæftigelsesmuligheder samt forbyde diskrimination på grund af handicap i alle forhold vedrørende alle former for beskæftigelse. Et bredere spektrum af mennesker på arbejdspladser og i ministerier, der kan tænke ud af boksen i forhold til samfundets mere og mere populistiske, følelsesreagerende og principløse tendenser, må da alt andet lige kunne være med til at gøre vores samfund og verden til et bedre sted. Autisme er nemlig andet og mere end et handicap, en diagnose eller en streg på et spektrum. Mennesker med autisme findes ikke kun i skolen eller i hvide, progressive middelklassefamilier – selvom man godt kunne få det indtryk, når man læser om emnet. Mennesker med autisme er også børn i børnehaven, ældre på plejehjemmet, kollegaer på arbejdspladsen med sort og brunt pigment, arbejdere og chefer samt er på hele LGBT+-spektret – også selvom mange af dem hverken har fået sig en diagnose eller går rundt med en solsikkesnor, og deres autisme derfor kan være svær at få øje på. Vi bør bestræbe os på at blive bedre til at se, lytte og forstå dem i børnehaven, i skolen, på jobcenteret og arbejdspladsen. Også dem der ikke lige arbejder med mennesker med autisme eller er i familie med en af de mindst. \Det er vigtigt at huske, at det koster penge at lave progressiv journalistik. Kun med støtte kan Arbejderen fortsat udgive frit tilgængeligt journalistisk indhold af høj kvalitet. Det er ikke gratis at levere nyheder og baggrund med et klart, progressivt verdenssyn. Vi skal arbejde for en mere inkluderende og forstående tilgang til autisme. Det kræver en ændring i vores samfundsopfattelse og et opgør med snævre normalitetsbegreber. Vi skal fokusere på at skabe et samfund, hvor alle, uanset deres baggrund eller diagnose, har lige muligheder for at trives og bidrage





Autisme Inklusion Diskrimination Normalitetsbegreb Neurodiversitet

