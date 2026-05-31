Australsk mand får tilhold mod norsk prinsesse efter mistænkeligt brev

En 63‑årig australsk mand er blevet pålagt en Apprehended Personal Violence Order efter at have sendt et truende brev til prinsesse Ingrid Alexandra, der studerer i Sydney. Politiet har beordret ham til at holde afstand og afholde sig fra kontakt, mens de norske myndigheder følger sagen.

En 63-årig mand fra Glebe i Sydney er ifølge et australsk medie blevet pålagt en såkaldt Apprehended Personal Violence Order (APVO), som er en retsafgørelse, der skal beskytte personer mod stalking, chikane og trusler.

Tilholdet blev udstedt af politiet i New South Wales omkring klokken 22.00 den 25. maj 2026 efter en kortvarig men intens efterforskning foretaget af betjente fra Inner West Police Area Command. Den pågældende mand skal også være sigtet for stalking og trusler, fordi han har sendt et mistænkeligt brev til den norske prinsesse Ingrid Alexandra, som på nuværende tidspunkt studerer på Sydney Universitet.

Brevet blev leveret til St Andrew's College, hvor prinsessen bor som udvekslingsstudent, men indeholdet er ikke blevet offentliggjort af sikkerhedsmyndighederne. Ifølge den australske rapport blev brevet set på af prinsessens sikkerhedspersonale, som straks kontaktede politiet og udløste den videre efterforskning. Prinsesse Ingrid Alexandra, 22, er datter af den norske kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, og hun er i Australien for at læse samfundsvidenskab med speciale i internationale forhold og politisk økonomi.

Hun flyttede til Sydney i september 2025 for at deltage i et udvekslingsprogram på St Andrew's College, som er en del af Sydney Universitet. Selvom studierne er hendes primære fokus, har hun også været involveret i en række officielle repræsentationsopgaver for den norske kongefamilie, både i Norge og i udlandet.

Det norske kongehus har gjort det klart, at de ikke bekræfter eller afkræfter specifikke sikkerhedssager, men henviser til Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som har det overordnede ansvar for sikkerheden omkring medlemmer af kongefamilien. Kommunikationschef Guri Varpe udtalte, at kongehusets politik er at lade de relevante myndigheder håndtere sådanne sager, og at de derfor ikke kan kommentere på detaljer i denne specifikke hændelse.

Den australske politimyndighed har understreget, at APVO‑orden er en forebyggende foranstaltning, som kan pålægges, når der er grund til at tro, at en person kan udgøre en risiko for fysisk eller psykisk skade. En sådan ordre kan indeholde begrænsninger som forbud mod at nærme sig eller kontakte den beskyttede person, samt forbud mod at sende truende eller uønsket kommunikation. Overtrædelse af en APVO kan medføre bøder eller fængselsstraffe.

I dette tilfælde er den 63-årige mand blevet beordret til at holde sig mindst 100 meter fra både prinsessen, hendes bopæl og hendes undervisningslokaler, samt at afholde sig fra al form for kontakt, både fysisk og digital. Politiet har også opfordret offentligheden til at holde øje med eventuelle yderligere trusler og rapportere dem til de relevante myndigheder.

Sagen illustrerer de udfordringer, som internationale studerende og offentlige personer kan møde, når de befinder sig i et fremmed land, og den vigtige rolle som både australske og norske sikkerhedsinstanser spiller for at beskytte dem mod potentielle trusler





Stalking Internationale Studerende Politisk Sikkerhed Australsk Retssystem Kongefamilien

