Australien finder ulovlige kakerlakker i land

Australien har fundet over 100.000 ulovlige kakerlakker af arter, som er ulovlige at importere i landet, og som heller ikke må holdes eller sælges i Australien. De ulovlige kakerlakker er fundet i New South Wales og er af arter, som er ulovlige at importere i Australien, og som heller ikke må holdes eller sælges i landet.

Australien er meget på dupperne, når det kommer til at beskytte landets dyr og landbrug mod uønskede ting. Nu er den så gal igen med et dyr, der er blevet smuglet ind på forbudt terræn.

Der er nemlig fundet over 100.000 kakerlakker af arter, som er ulovlige at importere i Australien, og som heller ikke må holdes eller sælges i landet. Det skriverAustralian Broadcasting Corp.. Hvis vi kigger på arterne, så er der tale om den hvæsende kakerlak fra Madagaskar og dubia-kakerlakken. Den sidstnævnte er en af verdens største kakerlakker. Australien har en meget streng biosikkerhedskontrol med, hvad der kommer ind, for at sikre blandt andet landbruget, haver og det oprindelige dyreliv mod skadedyrsangreb.

Stefanie Lesser, der er slangefanger i Bathurst, har sagt til Australian Broadcasting Corp., at de større eksotiske kakerlakker sandsynligvis blev solgt som foder til krybdyr, fordi deres størrelse gør, at folk ikke skal bruge så mange, som man vil skulle med eksempelvis normale kakerlakker i Australien. Et lille gensyn med dronningemyrerne, der tidligere på året blev forsøgt smuglet ud af Kenya





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