Australia's Bid to Win Eurovision Song Contest Raises Questions

The article discusses Australia's participation in the Eurovision Song Contest and the challenges they face due to their geographical location and time zone. It also highlights the commercial reasons behind their invitation and the cultural and inclusive aspects they aim to showcase.

Siden 2015 har Australien været en del af den europæiske glitterfest, når Eurovision Song Contest er løbet af stablen. Landet har siden da aldrig ståverst på podiet, og chancerne for at vinde konkurrencen er normalt blevet vurderet som små – blandt andet på grund af Australiens geografiske placering, og fordi landet ikke er en del af de faste grupper af lande, der ofte giver hinanden point.

I et passioneret lysshow og iført en krystalbesat kjole sikrede Delta Goodrem ved torsdagens semifinale Australien en plads i finalen med sangen. Og ifølge Eurovisionworld, der samler odds fra en række bookmakere, er hun nu den næststørste favorit til at vinde hele konkurrencen ved det afgørende show i aften. Men hvad sker der egentlig, hvis landet på den anden side af kloden - og i en anden tidszone vel at mærke - går hen og vinder?

Det spørgsmål florerer lige nu i en række australske medier, selvom det historisk set ikke har været noget, man har behøvet at spekulere på. Ifølge reglerne fra European Broadcasting Unions (EBU) - som er dem, der afholder Eurovision Song Contest - så kan Australien ikke afholde Eurovision alene, selv hvis landet vinder konkurrencen. I stedet skal showet afholdes i fællesskab med et "fuldgyldigt europæisk medlemslem". Men man så en lignende løsning i 2023, efter Ukraine året forinden havde vundet Eurovision.

På grund af den russiske invasion kunne landet ikke selv være vært for konkurrencen, og derfor blev det i stedet Storbritannien - som blev nummer to - der blev vært for showet i Liverpool. En ting er naturligvis reglerne. Men ifølge Eurovision-forsker Jess Carniel, der undersøger sangkonkurrencens betydning for det australske publikum, gør tidsforskellen også et eventuelt australsk værtskab vanskeligt.

- Vi befinder os i en virkelig mærkelig tidszone for at kunne sende til Europa – vi ser det altid klokken 5 om morgenen, udtaler Carniel til mediet. Det er et spørgsmål, som Lachlan Woods, der er præsident for den officielle australske fanorganisation Eurovision Song Contest Fans of Australia Network, ofte bliver stillet. Eurovision har gennem størstedelen af konkurrences 70-årige historie været forbeholdt europæiske lande.

Men efter årtier som trofaste tv-seere blev Australien tilbage i 2015 inviteret til at deltage i konkurrencen som "wildcard". Det betød, at landet gik direkte videre til finalen. Efter debuten indgik den australske tv-station SBS og EBU en aftale om, at Australien kunne fortsætte i konkurrencen i de følgende år. Ifølge Jess Carniel skyldtes invitationen blandt andet kommercielle hensyn.

Siden SBS begyndte at sende Eurovision i 1983, har konkurrencen haft høje seertal i Australien. På trods af den markante tidsforskel var sangkonkurrencen populær i Australien længe før landets egen debut i konkurrencen. Ifølge Lachlan Woods hænger noget af forklaringen sammen med, at mange australiere har europæiske rødder.

- Vi kan ikke ændre geografien, men hvad vi kan gøre, er at afspejle det faktum, at vi har mange europæiske australiere, der bor i Australien, og en utrolig mangfoldighed af kultur og inklusion, som vi ønsker at vise frem for verden, siger Woods til. Hun peger på, at interessen findes blandt australiere med mange forskellige baggrunde, for eksempel asiatisk.

Men Australiens bånd til Europa er blevet brugt som en specifik argumentation for, hvorfor landet kan deltage, da man ikke bare kommer med, fordi "man har lyst", lyder det. Finale i Eurovision bliver afholdt i Wien i aften klokken 21 dansk tid - eller klokken 5 søndag morgen her i Australien. Den helt store favorit til aftenenes show er Finland, hvor duoen Linda Lampenius og Pete Parkkonen ifølge flere bookmakere har omkring 40 procents vinderchance. Også Grækenlands Akulas med sangen 'Ferto





