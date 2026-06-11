August Gade, SF Frederiksberg's formand, vil have den genansatte rådgiver ud

Pia Olsen Dyhr, SF's formand, har ansat en rådgiver, som tidligere måtte forlade partiet efter anklager om krænkelser. Den lokale partiforening på Frederiksberg står bag Lotte Kofoed, der har kritiseret ansættelsen. August Gade, SF's formand, har skrevet til Politiken, at han har givet rådgiveren en ny chance.

Formand for SF Frederiksberg, August Gade , vil have den genansatte rådgiver ud. Pia Olsen Dyhr har ansat en rådgiver i SF, som tidligere måtte forlade partiet efter anklager om krænkelser , kunne Politiken fortælle onsdag.

En gammel sag har skabt splittelse i SF, og partiets formand, Pia Olsen Dyhr, bliver mødt af hård kritik fra egne rækker. Lotte Kofoed mener, at det er kritisabelt, at Dyhr har ansat en chefrådgiver, som tidligere er blevet smidt ud af SF, og som Kofod hævder at være blevet krænket af. Nu melder den lokale partiforening på Frederiksberg sig på banen. De står utvetydigt bag Lotte Kofoed, lyder det.

August Gade har skrevet til Politiken: 'Efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance.





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