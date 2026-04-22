Audi tilbagekalder tusindvis af biler – danske ejere berørt

Audi har iværksat en stor tilbagekaldelse af biler på grund af en potentiel fejl i bremsesystemet. Omkring 2500 danske bilejere er berørt, primært af modellerne Audi e-tron og Q8 e-tron.

Audi gennemfører en omfattende tilbagekaldelse af flere tusinde biler på verdensplan, og også danske bilejere er berørt. Tilbagekaldelsen skyldes en potentiel fejl i bremsesystemet, specifikt relateret til en samling ved bremsekraftforstærkerens trykstang, som i visse tilfælde kan løsne sig.

Denne fejl kan potentielt påvirke bilens bremseevne, selvom Audi understreger, at den elektroniske parkeringsbremse stadig kan anvendes i tilfælde af problemer. Omkring 2500 biler i Danmark er omfattet af tilbagekaldelsen, og det drejer sig om udvalgte udgaver af modellerne Audi e-tron og Q8 e-tron produceret i perioden fra 2018 til 2024.

Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle biler produceret i denne periode er berørt, og bilejere vil blive informeret direkte, hvis deres specifikke køretøj er en del af tilbagekaldelsen. Audi opdagede problemet gennem interne kontroller og har derfor iværksat denne proaktive tilbagekaldelse for at sikre kundernes sikkerhed. Bilejere, der er berørt af tilbagekaldelsen, vil inden for kort tid modtage en meddelelse via Motorstyrelsen i deres e-Boks.

Denne meddelelse vil indeholde instruktioner om, hvordan man bestiller tid til et gratis tjek hos en autoriseret Audi-servicepartner. Under dette tjek vil værkstedet undersøge bremsekraftforstærkerens trykstang og sikre, at samlingen er korrekt og sikker. Hvis der konstateres en fejl, vil den blive udbedret hurtigst muligt og uden omkostninger for bilejeren. Audi understreger vigtigheden af at reagere hurtigt på denne meddelelse og bestille tid til et tjek, da sikkerheden er af højeste prioritet.

Det er essentielt at få foretaget kontrollen, selvom man ikke har oplevet problemer med bremserne, da fejlen potentielt kan udvikle sig over tid. Denne tilbagekaldelse er et eksempel på Audis engagement i kvalitet og sikkerhed, og virksomheden tager fuldt ansvar for at løse dette problem for sine kunder. Tilbagekaldelsen er ikke begrænset til Danmark, men er en del af en større global indsats.

I Norge er allerede omkring 10.000 biler blevet kaldt tilbage, og det samlede antal berørte køretøjer på verdensplan nærmer sig 100.000. Dette understreger omfanget af problemet og Audis dedikation til at håndtere det på en effektiv og koordineret måde. Audi har etableret et dedikeret team til at håndtere tilbagekaldelsen og sikre, at alle berørte kunder modtager den nødvendige information og assistance.

Virksomheden arbejder tæt sammen med sine autoriserede servicepartnere for at sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet til at håndtere det forventede antal tjek og reparationer. Det er vigtigt for bilejere at være opmærksomme på, at tilbagekaldelsen kun gælder for specifikke udgaver af Audi e-tron og Q8 e-tron modellerne, og at de vil blive informeret direkte, hvis deres bil er berørt.

Audi opfordrer alle bilejere til at holde øje med deres e-Boks for meddelelser fra Motorstyrelsen og til at kontakte en Audi-servicepartner, hvis de har spørgsmål eller bekymringer. Denne tilbagekaldelse er en påmindelse om vigtigheden af regelmæssig vedligeholdelse og kontrol af køretøjets sikkerhedssystemer





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA strejke, Mærsk-skib med farligt gods og olie til UngarnEn bred koalition forbereder en landsdækkende strejke i USA den 1. maj. Det danske skib Mærsk Norfolk er på vej til Israel med farligt gods, og der er usikkerhed omkring olieleverancer til Ungarn.

Read more »

Taiwan i centrum for global magtkamp: Eksperter advarer om eksplosiv situationSpændingerne omkring Taiwan eskalerer, og eksperter frygter, at konflikten mellem Kina og USA kan føre til en global krise med vidtrækkende konsekvenser.

Read more »

Mystisk brummelyd plager Amager-beboereBeboere i Dragør på Amager er generet af en vedvarende brummelyd, der især er mærkbar på vindstille dage. Trods undersøgelser fra medier og borgere er kilden stadig ukendt, og eksperter er pessimistiske omkring at finde den.

Read more »

Myndigheder er 'opmærksomme' på hændelse, hvor seks ulve fulgte efter mand ind på gårdspladsDet er ikke første gang, at ulve følger efter mennesker i området omkring Oksbøl i Vestjylland.

Read more »

Tucker Carlson undskylder for at have støttet Donald TrumpTucker Carlson, tidligere en stærk støtte af Donald Trump, beklager nu sin tidligere støtte, især i forhold til Trumps politik omkring Iran. Han udtrykker anger over at have vildledt folk og erkender medansvar for den nuværende situation. Trump har svaret igen med kritik af Carlsons intelligens.

Read more »

Audi tilbagekalder tusindvis af biler: Ejerne får besked i e-boksDanske ejere af de tilbagekaldte biler får besked i e-Boks om at få bilen tjekket hos en Audi-servicepartner.

Read more »