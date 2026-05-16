Atomkrig could lead to global catastrophe, warns expert

The article discusses the potential consequences of a global atomic war, including the immediate and long-term effects on the environment, agriculture, and human survival, and the possibility of world-wide food shortages, and its aftermath, with details of accusing countries.

Når verdens konflikter spidser til, følger også de dystre spørgsmål om, hvad der vil ske, hvis en atomkrig en dag bryder ud. Forestillingen om et globalt sammenbrud, hvor civilisationer bryder sammen, og naturen ændrer sig dramatisk, har længe fyldt i både forskning og offentlig debat.

Ifølge analyserne kan op mod fem milliarder mennesker miste livet som følge af eksplosioner, stråling og en efterfølgende atomvinter, hvor solen dækkes af røg og støv. Hun forklarer de umiddelbare konsekvenser således:Ifølge Jacobson vil katastrofen dog først for alvor vise sig efter eksplosionerne. Klimaet vil ændre sig markant, og landbrug i store dele af verden vil bryde sammen. Steder som Iowa og Ukraine ville bare være sne i 10 år, og derfor ville landbruget fejle.

Når landbruget fejler, dør folk bare. Studierne peger på, at kun ganske få områder på kloden vil have mulighed for fortsat at producere fødevarer i større skala. Særligt Australien og New Zealand fremhæves som geografiske områder, hvor klimaet i et vist omfang kan gøre overlevelse mulig, mens resten af verden i højere grad vil kæmpe med kulde, stråling og fødevaremangel.

Selv i et sådant mørkt scenarie understreger forskere, at menneskeheden fortsat har mulighed for at undgå katastrofen gennem kontrol med atomvåben og diplomati





