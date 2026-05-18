Atleter fra Rusland og Belarus kan konkurrere under egne flag igen

Det Internationale Gymnastikforbund har ophævet restriktionerne mod Rusland og Belarus, og World Gymnastics følger dermed i fodsporene på blandt andet brydning, svømning og skak, der har truffet lignende beslutninger.

Atleter fra Rusland og Belarus må konkurrere under egne flag , meddeler Det Internationale Gymnastikforbund . Gymnastaster fra Rusland og Belarus er igen velkomne til at konkurrere under egne flag og uden restriktioner.

Det internationale forbund, der blandt andet arrangerer OL-konkurrencerne i gymnastik, har siden februar 2022, hvor Rusland invaderede Ukraine, haft restriktioner mod Rusland og Belarus. De er nu ophævet med øjeblikkelig virkning, og World Gymnastics følger dermed i fodsporene på blandt andet brydning, svømning og skak, der har truffet lignende beslutninger.

Senest var russiske gymnaster udelukket fra at deltage ved OL i Paris i 2024, og i 2021 i Tokyo konkurrerede de som repræsentanter fra ROC - den russiske olympiske komité - på grund af flere dopingskandaler

