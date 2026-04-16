Atlanterhavsstrøm tættere på kollaps end frygtet grundet global opvarmning

Ny forskning indikerer, at den afgørende atlantiske havstrøm, Amoc, er tættere på et kollaps end tidligere antaget. Accelerationen af global opvarmning, især i Arktis, svækker strømmen, hvilket kan medføre katastrofale klimaændringer for Europa, Afrika og Amerika.

Danske Bank og Rambøll er partnere på Børsen Bæredygtig, hvilket gør alle artikler frit tilgængelige for alle læsere. Danske Bank og Rambøll har ingen indflydelse på indhold eller redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig. En central åre i Jordens klimasystem, havstrøm men i Atlanterhavet kendt som Amoc (Atlantic Meridional Overturning Circulation), nærmer sig et kollaps hurtigere end tidligere antaget.

Denne opbremsning skyldes den globale opvarmnings acceleration, især den hastige stigning i lufttemperaturer i Arktis. Nye forskningsresultater indikerer, at de klimamodeller, der forudsiger den mest drastiske svækkelse af Amoc, også er de mest realistiske. Denne udvikling er bekymrende, da et kollaps af Amoc-systemet vil have vidtrækkende og potentielt katastrofale konsekvenser for kontinenterne omkring Atlanterhavet, herunder Europa, Afrika og Nord- og Sydamerika. Amoc spiller en afgørende rolle i at transportere opvarmet vand fra troperne nordpå mod Europa og Arktis. Når dette vand når de nordlige breddegrader, afkøles det, synker til bunds og strømmer tilbage mod syd. Denne cyklus er fundamental for at regulere globale temperaturer og vejrmønstre. Forskere har allerede observeret, at Amoc befinder sig på sit svageste niveau i mindst 1600 år, og der blev allerede i 2021 observeret tegn på et potentielt vendepunkt. Historiske data viser, at lignende havstrømsystemer tidligere i Jordens historie er kollapset, hvilket har medført dramatiske klimaændringer. Den nyeste forskning, ledet af Dr. Valentin Portmann fra Inria-forskningscenteret i Bordeaux, Frankrig, kombinerer observationer fra den virkelige verden med forskellige klimamodeller for at opnå en mere præcis vurdering af Amocs fremtid. Tidligere har klimamodeller givet vidt forskellige resultater for Amocs udvikling, lige fra ingen yderligere svækkelse til en markant reduktion på op til 65 procent, selv under scenarier med nul CO2-udledning. Dr. Portmann udtaler, at Amoc vil svækkes mere end gennemsnittet af alle modeller, hvilket placerer den tættere på et vendepunkt. Den nye forskning indsnævrer usikkerheden betydeligt og peger på en sandsynlig opbremsning på mellem 42 og 58 procent i år 2100. Ifølge The Guardian vil et sådant niveau med næsten sikkerhed føre til et kollaps. Konsekvenserne af et kollaps af Amoc vil være omfattende. Det tropiske nedbørsbælte, som millioner af mennesker er afhængige af for landbrug og fødevaresikkerhed, vil blive forskudt. Vesteuropa kan forvente sig ekstreme vinterforhold og sommertørke, mens vandstanden omkring Atlanterhavet vil stige med et sted mellem en halv og en hel meter. Disse ændringer vil have dybtgående sociale, økonomiske og miljømæssige implikationer globalt. Den fremskyndede opvarmning i Arktis, som driver denne svækkelse, understreger den presserende nødvendighed af at adressere den globale klimakrise





