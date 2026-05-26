Asger Aamund sælger sin luksusvilla efter hustruens død

Den kendte erhvervsmand Asger Aamund på 86 år sælger sin mangeårige luksusvilla, efter hustruen Suzanne Bjerrehuus døde i januar. Asger Aamund fortæller, at Suzanne Bjerrehuus virkelig holdt meget af at bo i villaen, der altså nåede at være hendes hjem i over et kvart århundrede.

Asger Aamund sælger sin luksusvilla, da han flytter til noget langt mindre, efter hustruen Suzanne Bjerrehuus død e i januar. Den tidligere model, tv-vært og skuespiller var hårdt ramt af kræft i en lang årrække, og 15. januar afgik hun ved død en.

"Nu er jeg jo blevet enkemand, og derfor er det meget naturligt ikke længere at bo i en villa på 288 kvadratmeter. Det er der ingen grund til," siger Asger Aamund. Asger Aamund og Suzanne Bjerrehuus blev gift i 1988, og de købte i 2000 herskabsvillaen i Hellerup for 4.640.000 kroner ifølge tinglysningen. Han fortæller, at Suzanne Bjerrehuus virkeligt holdt meget af at bo i villaen, der altså nåede at være hendes hjem i over et kvart århundrede.

"Suzanne var meget glad for at bo i huset, men nu er hun jo ikke til stede mere, og jeg har det fint nok med at sælge huset," siger han





