Asger Aamund: 'Jeg hellere køre mindre i min benzinbil end købe en elbil' - Vildt stigende benzinpriser

Den kendte erhvervsmand Asger Aamund har mærket, at det på kort tid er blevet meget dyrere at tanke benzin på hans BMV X3. Asger Aamund håber nemlig meget på, at krigen mellem Iran på den ene side og USA og Israel på den anden side, kan være med til, at ledelsen i Iran bliver væltet. Prisene for brændstof er virkeligt steget meget på kort tid. Benzin og diesel er steget med henholdsvis 22 og 27 procent siden februar, hvor krigen brød ud i månedens slutning. Siden den melding 28. marts, hvor Asger Aamund kom med sit nej til en elbil, er priserne for benzin steget heftigt, og stigningerne forventes at være Når priserne de seneste måneder er steget og steget, og forventes at fortsætte den vej, kunne det så gøre, at du alligevel vil overveje at købe en elbil? Og det gør ingen forskel, at priserne for benzin stiger og stiger. Det er værre for håndværkere, der ikke kan reducere kørslen. Så må kunderne jo betale. Som sædvanligt. Onsdag eftermiddag meddelte regeringen, at den vil forhøje kørselsfradraget midlertidigt resten af året. Det vil ifølge regeringen hjælpe 1,1 millioner danskere, der pendler til og fra arbejde, men det vil først blive efter sommerferien.

Trods vildt stigende benzinpriser vil Asger Aamund hellere køre mindre i sin benzinbil end købe en elbil. Den kendte debattør og erhvervsmand Asger Aamund vil hellere køre mindre i sin benzinbil end få en elbil.

Foto: Thomas LekfeldtDen kendte erhvervsmand Asger Aamund har også mærket, at det på kort tid er blevet meget dyrere at tanke benzin på hans BMV X3. Asger Aamund håber nemlig meget på, at krigen mellem Iran på den ene side og USA og Israel på den anden side, kan være med til, at ledelsen i Iran bliver væltet. Priserne for brændstof er virkeligt steget meget på kort tid.

Benzin og diesel er steget med henholdsvis 22 og 27 procent siden februar, hvor krigen brød ud i månedens slutning. Siden den melding 28. marts, hvor Asger Aamund kom med sit nej til en elbil, er priserne for benzin steget heftigt, og stigningerne forventes at være Når priserne de seneste måneder er steget og steget, og forventes at fortsætte den vej, kunne det så gøre, at du alligevel vil overveje at købe en elbil?

Og det gør ingen forskel, at priserne for benzin stiger og stiger. Det er værre for håndværkere, der ikke kan reducere kørslen. Så må kunderne jo betale. Som sædvanligt.

Onsdag eftermiddag meddelte regeringen, at den vil forhøje kørselsfradraget midlertidigt resten af året. Det vil ifølge regeringen hjælpe 1,1 millioner danskere, der pendler til og fra arbejde, men det vil først blive efter sommerferien





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Asger Aamund Benzinforsalg Elbil Krigen Priser

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