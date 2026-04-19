Asbestdumping i Vestjysk Skov: Lovændring fører til miljøsvineri

En 84-årig landmand i Vestjylland fandt en stor mængde isoleringsmateriale og asbestplader dumpet i sin skov. Han mistænker, at en ny lov om håndtering af asbest kan være årsagen til denne stigning i ulovlig affaldsbortskaffelse. Brancheorganisationer bekræfter tendensen og kalder på revurdering af lovgivningen.

Lørdag eftermiddag modtog den 84-årige Erling Christensen et uventet opkald fra sin nabo. Naboen kunne berette, at der var blevet dumpet affald i skoven, som Erling Christensen deler med sin hustru. 'Det er da provokerende. Det svarer jo til, hvis vi smider vores affald i en have inde i byen,' udtaler Erling Christensen med tydelig frustration i stemmen. Han tog straks ud for at besigtige stedet, og desværre bekræftede synet naboens oplysninger. Affaldet bestod af isoleringsmateriale og asbestplader, som var blevet efterladt uden nogen form for omtanke. 'Det er jo noget forfærdeligt svineri. Hvem gør sådan noget? I Vestjylland tænker vi: 'Der må jo ikke være nogen hjemme',' siger han med henvisning til den typiske tankegang om, at folk må have været bortrejst, når sådan noget sker. Familien bor på en landejendom med 20 hektar skov i Flynder, beliggende i Lemvig Kommune. Affaldet var blevet efterladt i en del af skoven, der grænser op til Agergårdvej. 'Der er man lige bakket ind i skoven og har læsset af. Det er utroligt, man vil holde der med chance for at blive opdaget,' bemærker Erling Christensen.

Erling Christensen har ingen konkret viden om, hvem der står bag dumping af affaldet, men han har en stærk formodning om årsagen. 'Jeg er da bange for, at det her er lidt afledt af den lov om, at private ikke må tage asbesttag ned selv. Det er måske en måde at komme af med det,' udtaler han. Denne formodning deles af Anders Frandsen, direktør i brancheorganisationen Dansk Skovforening. Han bekræfter, at organisationen siden foråret sidste år har observeret en markant stigning i tilfælde af asbestaffald, der dumpes i skove. Han peger ligeledes på en lovændring, der trådte i kraft 1. januar 2025, som en væsentlig faktor. Denne lov gør det både dyrere og mere besværligt for private at komme af med asbest, da det nu kræver professionel hjælp fra autoriserede virksomheder. 'Det gør folk ikke. Så står de selv med det, og så kører de ud og dumper det i skoven, og det så vi en massiv opblomstring af op mod sommeren 2025, og vi regner med, at det sker igen,' forklarer Anders Frandsen.

Direktøren forudser, at Erling Christensens oplevelse blot er en forløber for en sæson præget af affald i skovene. Når folk påbegynder renoveringer af skure og huse, står de ofte med asbestaffald, som genbrugsstationer nu afviser at modtage. Dette efterlader folk med et ulovligt affaldsprodukt, som de alligevel vælger at dumpe i naturen. Anders Frandsen mener, at den stigende forekomst af asbestdumping i skovene kalder på en revurdering af den gældende lovgivning. 'Man lavede lovgivning for at have en mere ansvarlig asbesthåndtering, og nu ser den ud til at blive en dårligere, end den der ellers var,' påpeger han. 'Det er for dumt, at det lander i naturen. Og skulle det ske, skal de have en straf, der kan mærkes. Alle ved det er forkert og ulovligt.'

Erling Christensen har tidligere oplevet lignende episoder med affald i sin skov tæt ved vejen. 'Det er sket mange gange. For tre år siden stod der fem store affaldssække med madaffald og konserves. Der var man også lige kørt lidt ind i skoven for at sætte det. Der fjernede jeg det selv,' fortæller han. Denne gang har Erling Christensen dog valgt ikke selv at fjerne affaldet, da han er overbevist om, at det drejer sig om miljøfarligt affald. 'Det bedste ville jo være, hvis synderen kom og hentede det inden mandag morgen. Og ellers regner jeg med at kontakte kommunen, for det er jo miljøfarligt affald noget af det,' siger han.

Parret har anmeldt det henkastede affald til politiet, hvilket bekræftes af Simon Stage, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi. Han understreger, at henkastning af affald er en overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven, der kan medføre bøder. 'Det er noget, vi giver bøder for, hvis vi finder ud af, hvem der har smidt det. Det er sager, vi tager alvorligt,' siger han og opfordrer til, at vidner kontakter politiet på 114, hvis de har set noget i forbindelse med sagen. Erling Christensen slutter sig til opfordringen: 'Der må være nogen, der har set affaldet blive kørt rundt på vejen, eller ved, hvor det stammer fra. Der er jo også biler, der har kamera i forruden nu om dage,' siger han. 'Det er jo den eneste chance, vi har for at finde synderen.' Baseret på parrets vurdering, er affaldet blevet dumpet mellem klokken 16.00 og 17.30 lørdag eftermiddag.





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Asbest Affaldsdumping Lovgivning Miljø Vestjylland

United States Latest News, United States Headlines

