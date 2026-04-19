Asbestdumping i danske skove stiger markant efter lovændring

Dansk Skovforening melder om en alarmerende stigning i asbestaffald i danske skove siden en lovændring i 2025 gjorde bortskaffelse dyrere og mere besværlig. Folketingsmedlem Simon Kollerup (S) erkender behov for en justering af lovgivningen.

Asbestaffald er blevet et stigende problem i de danske skove, lyder det fra Dansk Skovforening. Organisationen rapporterer om en markant stigning i mængden af asbestaffald, der dumpes i naturen over det seneste år. Skylden placeres hos en lovændring, der trådte i kraft den 1. januar 2025, hvilken har gjort det både dyrere og mere besværligt for borgere at bortskaffe asbestholdigt affald.

Denne bekymrende tendens har nu fået folketingsmedlem Simon Kollerup (S), som selv var med til at vedtage den pågældende lovgivning, til at erkende, at der er behov for en genovervejelse. 'Jeg tror, den asbestlovgivning, vi har vedtaget, er blevet for rigid, så det mener jeg, vi skal have kigget på i det nye folketing, når nu der engang kommer en regering,' udtaler Kollerup. På spørgsmålet om, hvorvidt konsekvenserne med øget affaldsdumping ikke kunne have været forudset, svarer han: 'Det kunne godt være, man kunne have sagt sig selv det. Jeg forstår godt, hvorfor man lavede stramme regler omkring asbest, for det er jo af hensynet til sundheden for dem, der skal arbejde med det. Men når vi ser de her konsekvenser, skal man jo spørge sig selv, om det er let nok at gøre det rigtige ved asbestaffald.'

Reaktionen fra Simon Kollerup kommer i kølvandet på en historie, TV MIDTVEST har bragt om Erling Christensen fra Flynder. Han gjorde i weekenden et ubehageligt fund i sin og sin hustrus skov i form af isoleringsmateriale og asbestplader, som var blevet dumpet af ukendte gerningsmænd. Gældende lovgivning forbyder private at nedrive asbest selv; opgaven skal i stedet varetages af autoriserede virksomheder, hvilket medfører betydelige omkostninger for den enkelte borger.

Simon Kollerup foreslår nu en dobbelt indsats: En skærpelse af straffene for ulovlig dumping af asbestaffald samt en forenkling af processen for lovlig bortskaffelse. 'Vi skal stadig passe på vores helbred, for asbest er noget farligt stads. Men hvis affaldet bare lander i naturen, har vi ikke løst problemet. Jeg mener, vi må snakke med skovforeningen og andre, som håndterer den her asbest, og så håber jeg, vi kan finde en lidt mere gylden middelvej, end den vi har ramt lige her,' lyder det fra det socialdemokratiske folketingsmedlem, der lægger op til en mere afbalanceret tilgang til håndteringen af asbestholdigt affald.

For eksempel er det blevet langt mere besværligt og dyrt for privatpersoner at komme af med asbest. Tidligere kunne man som privatperson relativt nemt bortskaffe mindre mængder asbest, men nu er det et krav at få professionel hjælp, hvilket skaber en uoverkommelig udgift for mange. Denne ændring i lovgivningen, der trådte i kraft den 1. januar 2025, har ifølge Dansk Skovforening haft den utilsigtede konsekvens, at mange i stedet vælger at dumpe affaldet ulovligt i naturen, hvilket udgør en alvorlig miljø- og sundhedsrisiko. Situationen belyses yderligere af et konkret tilfælde, hvor Erling Christensen fra Flynder fandt isoleringsmateriale og asbestplader smidt i sin skov, hvilket understreger omfanget af problemet. Folketingsmedlem Simon Kollerup, der selv var med til at vedtage loven, anerkender nu, at lovgivningen kan være for rigid. Han foreslår en ny balancegang, der både indebærer strengere straffe for ulovlig dumping og en mere tilgængelig proces for lovlig bortskaffelse. Dette skal sikre, at sundhedshensyn til trods for lovændringen, ikke fører til yderligere miljøskader, men at der findes en mere hensigtsmæssig løsning, der ikke resulterer i, at farligt affald havner i naturen





