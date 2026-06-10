Asako Yuzuki: Smør, mord og kvinders appetit

Den japanske bestsellerforfatter besøger København og opdager dansk smørrebrød. Hendes roman 'Smør' udforsker forbindelsen mellem mad, begær og mord.

Den japanske bestsellerforfatter Asako Yuzuki har skrevet en roman om smør , mord, begær og kvinders appetit. På bogturné i København opdagede hun smør rebrød, vikingehjelme og et land, hvor ingen ser skævt til lidt fedt på brødet.

Romanen 'Smør' er en fascinerende blanding af krimi og gastronomi, der udforsker de dybe forbindelser mellem mad og menneskelige lyster. Hovedpersonen er en kvindelig journalist, der bliver opslugt af sagen om en seriemorder, der brugte smør som et centralt element i sine forbrydelser. Gennem mødet med morderen opdager hun sine egne undertrykte begær og en hunger, der rækker langt ud over det kulinariske.

Asako Yuzuki sidder på Kanalhuset på Christianshavn og smager fiskefilet og remulade for første gang i sit liv. Hun er begejstret for den danske smørrebrødstradition, hvor rugbrød, smør og sild kombineres i en harmonisk symfoni af smage.

'Mmmmmm! ' udbryder hun, mens hun nyder et stykke med Christiansøpigens kryddersild. Den mørke Tuborg Classic glimter i glasset, og snapsen vækker minder om japansk risvin, blot stærkere og bedre. Hun har allerede spist sig mæt i rugbrød flere gange, siden hun landede i København, men silden her på Kanalhuset får hende til at fryde sig som et barn, der opdager en ny verden af smage.

Under sit besøg i Danmark har Yuzuki også stiftet bekendtskab med vikingehjelme og den danske tilgang til fedt. I Japan er der en tendens til at se fedt som noget problematisk, men i Danmark er smør en naturlig del af kosten. Hun bemærker, at danskerne ikke ser skævt til lidt fedt på brødet, hvilket passer perfekt til romanens tema om kvinders appetit og samfundets forventninger.

Yuzuki forklarer, at hendes bog er en hyldest til at tage plads og nyde livets glæder uden skam. Gennem madscenerne i romanen ønsker hun at vise, at kvinder også har ret til at være sultne - både bogstaveligt og billedligt. Romanen 'Smør' har fået stor opmærksomhed i Japan for sin dristige skildring af kvindelig seksualitet og magt. Yuzuki trækker tråde til virkelige sager, herunder den berygtede 'konnyaku-kvinde'-sag, hvor en kvinde brugte mad til at manipulere og dræbe.

Gennem sin forskning besøgte hun fængsler og talte med kriminologer for at forstå psykologien bag mord. Samtidig dykker hun ned i smørens kulturelle betydning i Japan, hvor smør blev populært først efter Anden Verdenskrig. Bogen er blevet rost for sin evne til at forene kulinarisk nydelse med mørke temaer, og den har solgt over 300.000 eksemplarer alene i Japan. På bogturnéen i København møder Yuzuki danske læsere, der er nysgerrige efter at høre om forbindelsen mellem japanske og danske madkulturer.

Hun deltager i en samtale med sin oversætter Mette Holm, der har oversat Haruki Murakami til dansk. Sammen diskuterer de, hvordan mad kan være en indgang til at forstå et lands sjæl. Yuzuki fortæller, at hun planlægger at integrere danske smagsoplevelser i sine fremtidige værker, og at Danmark har givet hende en ny forståelse for, hvordan fedt kan være en kilde til glæde snarere end skyld.

Aftenen på Kanalhuset slutter med en dessert af svesker og flødeskum, som Yuzuki næsten spiser med tårer i øjnene.

'Jeg føler mig hjemme her,' siger hun og løfter glasset med Tuborg i en skål for smørret, for maden og for modet til at følge sin appetit. Hendes bog 'Smør' er en påmindelse om, at de største fornøjelser ofte findes i de enkleste ingredienser, og at dansk smørrebrød er en perfekt metafor for livets rigdomme. Med et smil forlader hun restauranten, klar til at sprede budskabet om smør og begær videre til resten af verden





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