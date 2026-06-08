Artikler med falske referencer eksploderet i videnskab

Et internationalt forskerhold har fundet 4.046 fabrikerede referencer fordelt på 2.810 artikler. Det er vokset markant siden 2023, og kun cirka hver 60. artikel er blevet håndteret af tidsskrifterne.

Spørgsmålet er, om vi overhovedet kan stole på artiklerne, selvom de indeholder visse ting, som er korrekte, siger forsker. Tromsø kommune i Norge anbefalede at lukke skolerne i 2025, henviste de til forskning, som ikke fandtes.

Det kan undergrave tilliden til forskningen, siger Tove Godskesen, som ikke selv har været med til at skrive det nye studie. Et internationalt forskerhold ledet af lektor i sygepleje ved Columbia University Medical Center, Maxim Topaz, har i The Lancet gennemgået 2,5 million biomedicinske artikler og fundet 4.046 fabrikerede referencer fordelt på 2.810 artikler. Studiet viser, at problemet er vokset markant siden 2023 – fra omkring 4 falske referencer per 10.000 artikler til 56,9 per 10.000 i begyndelsen af 2026.

Ifølge forskerne stod 98,4 procent af artiklerne med falske referencer stadig uden rettelse eller tilbagetrækning. Kun cirka hver 60. artikel var altså blevet håndteret af tidsskrifterne. Selv om det stadig er en lille andel af det samlede antal, er antallet af falske referencer eksploderet de seneste tre år. Fra januar 2023 til februar 2026 er antallet blevet mere end tolvdoblet, viser det nye studie.

Det er næppe tilfældigt, at det sker samtidig med fremkomsten af sprogmodeller som ChatGPT, Claude, Gemini og Copilot, ifølge forskerne blandt andet ved Columbia University i USA. At kunstig intelligens finder på ting, der ikke passer, er velkendt. Alligevel kan man spørge sig selv, hvordan de såkaldte ’hallucinationer’ ender i videnskabelige artikler. Det her med hallucinerede artikler er i bund og grund et teknisk problem.

Men det bliver et moralsk problem, når forskeren ikke tjekker artiklen, ikke læser den og alligevel inkluderer den i sine egne artikler, siger professoren. Sammenlignet med tidligere, mindre studier er antallet af falske referencer dog lavt. Men metoden bag det nye studie er konservativ, ifølge en af forskerne ved Columbia University, Maxim Topaz. Forskerne gennemgik artikler med åben adgang i den medicinske database PubMed.

Derefter tjekkede de, om de studier, der blev henvist til, faktisk eksisterede i flere forskellige databaser. Resultaterne viste, at artikler, der opsummerer forskningen på et område, skilte sig negativt ud. Og når henvisninger til forskning, som ikke findes, først er opstået, kan de være svære at slippe af med, påpeger Tove Godskesen. Så bliver det sådan nogle zombiestudier, som bare lever videre og bliver refereret til igen og igen og får nye citater, siger hun.

Udviklingen kommer oven i, at branchen allerede kæmper med useriøse 'rovtidsskrifter'. Tove Godskesen håber, at de seriøse tidsskrifter vil tage større ansvar for at luge falske referencer ud. Ideelt set burde virksomhederne bag sprogmodellerne også tage mere ansvar, mener hun. Jeg tænker, at det burde være muligt at træne AI-modeller til at afvise at opdigte og opgive videnskabelige artikler, siger Tove Godskesen.

Hvis man indsætter en hallucineret reference i en artikel, betyder det, at man ikke har læst artiklen, for den findes jo ikke. Det er sjusk. Så spørgsmålet er, om vi overhovedet kan stole på disse artikler, selvom visse ting i dem er korrekte





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