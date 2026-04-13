Artemis-programmet i forandring: NASA justerer måneambitionerne

Efter Artemis 2-missionens succes ændrer NASA strategien for fremtidige måneflyvninger. Omlægningen af Artemis-programmet omfatter ændringer i landingsplaner, rumstationsdesign og raketvalg, og udfordrer tidsplanen for en mulig månelanding i 2028. Artiklen dykker ned i de kommende ændringer, som den nye NASA-direktør, Jared Isaacman, står i spidsen for.

I næsten 50 år har vi formidlet astronomi og rumfart gennem radio, fjernsyn, bøger, foredrag og kurser, herunder på Folkeuniversitetet. Artemis 2-missionen, som sendte fire astronauter rundt om Månen , længere væk fra Jorden end nogensinde før, og hjem igen, er fuldført. Hvad sker der nu?

Da vi så faldskærmene folde sig ud og kunne følge Orion på vej ned mod Stillehavet, føltes det som at genopleve Apollo-dagene i 1960’erne og starten af 1970’erne. Artemis 2 vil sandsynligvis blive husket for at have genskabt interessen for Månen. Interessen var stor under Apollo, men de 50 år, der er gået siden da, er lang tid, og for mange er månerejser kun noget, man har hørt om og ikke selv oplevet. Næste skridt er naturligvis at få astronauter ned på Månens overflade. NASA håber, at det kan ske allerede i 2028, altså om blot to år. Det er formentlig optimistisk, men nødvendigt, hvis amerikanerne skal lande på Månen før Kina, der planlægger en landing senest i 2030.

Alt gik efter planen, da de fire Artemis 2-astronauter landede i Stillehavet efter 10 dages rumrejse. Men på nuværende tidspunkt er Artemis-programmet ved at blive omlagt under ledelse af NASA’s nye direktør, Jared Isaacman, som selv har fløjet to gange i rummet som turist. Isaacman tiltrådte i december og har været handlekraftig. Han har brugt meget af sin tid på at ændre Artemis-programmet, hvilket var tiltrængt. Nu skal NASA følge en ny plan, hvilket i sig selv er en udfordring. En af Isaacmans første beslutninger var at opgive planen om en bemandet rumstation i bane om Månen. Rumstationen Gateway skulle kredse om Månen i en meget aflang bane mellem 3.000 og 70.000 km over Månen. Den oprindelige plan var, at NASA’s Orion-rumskib skulle sende astronauter til Gateway og herfra videre til et landingsfartøj. Rumstationen Gateway, som var central i det 'gamle' Artemis-projekt, er nu opgivet. ESA har bygget to moduler til stationen, som der nu ikke bliver brug for – men de kan muligvis blive adgangen for europæiske astronauter, måske endda Andreas Mogensen, til Artemis-rejser til Månen.

NASA har givet kontrakter til SpaceX og Blue Origin om at bygge et landingsfartøj. Fartøjerne er under konstruktion, men de er designet til det 'gamle' Artemis-program, hvor de skulle have nok brændstof til at kunne flyve tilbage fra Månen og op til den meget høje bane for Gateway 3.000-70.000 km over Månen. Nu skal de blot flyve op til Orion, som kan placeres i en lavere bane – der tales allerede om en bane i 100-6.500 km over Månen. Det vil spare brændstof, og både SpaceX og Blue Origin er i gang med at ændre deres planer for landingsfartøjerne.

I den nye plan skal man indøve den direkte sammenkobling mellem Orion og landingsfartøjerne. Det er planlagt at ske på Artemis 3-flyvningen i en bane om Jorden. Man håber, det kan ske næste år, altså i 2027, men det er nok optimistisk. Artemis er NASA's andet bemandede Måneprogram efter Apollo-programmet i 1960'erne og 1970'erne. Målet er at bringe mennesker tilbage til Månen og siden etablere en månebase. Den første testflyvning, der afprøvede måneraketten Space Launch System (SLS) og sendte Orion-kapslen i kredsløb om Månen. Orion-fartøjet skal fragte astronauter til og fra Månen og tilbage til Jorden. Fire astronauter blev sendt på en 10 dage lang tur rundt om Månen og tilbage til Jorden i Orion-rumskibet. Missionen, der var blevet forsinket flere gange, blev den første bemandede Artemis-flyvning.

Der bliver ikke længere tale om en månelanding. I stedet skal Orion, mens det er i kredsløb om Jorden, mødes og dokke med mindst ét prototype-landingsfartøj fra SpaceX eller Blue Origin for at teste teknologien. NASA arbejder også med muligheden for en anden bemandet månelanding samme år. Her forventes det, at arbejdet med at bygge en månebase begynder. Som om det ikke var nok, står Isaacman også foran en anden stor afgørelse, nemlig valget af måneraket. Den SLS-raket, der opsendte Artemis 2, er simpelthen alt for dyr til at kunne bruges i det lange løb – men man kan heller ikke bare skifte den ud. NASA stiller store krav til sikkerheden, før en raket skal opsende mennesker. Her klarer SLS sig godt, fordi den bygger på en gammeldags, men velprøvet teknik fra rumfærgerne. Artemis II’s Space Launch System (SLS)-raket og Orion-rumfartøjet ses oplyst af lys på affyringsrampe 39B, lørdag den 17. januar 2026 ved Kennedy Space Center





