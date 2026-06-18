Armand Duplantis er gift med Desiré Inglander i storslået bryllup i Frankrig

Den svenske stangspringer Armand Duplantis og influenceren Desiré Inglander har officielt gift sig i et eksklusivt bryllup i Cannes, Frankrig. Parret, der mødte hinanden i 2020, har delt billeder af dagen billedligt på deres Instagram-profil med blot datoen 12.06.2026. Bryllupsfesten var et stort event med flere arrangementer på luksuslokaliteter som Villa Eilenroc i Antibes og Château de Castellaras ved Cannes.

På banen løber den svenske OL-stjerne, stangspringsfænomenet Armand Duplantis , ofte med opmærksomheden. For det står nu klart, at han den forgangne weekend er blevet gift med sin udkårne, influenceren Desiré Inglander , ved et storslået bryllup, der blev afholdt i franske Cannes .

Det har parret selv kunnet afsløre billeder af på deres respektive Instagram-profiler, som de blot har skrevet datoen til: '12.06.2026', ligesom magasinet Til mediet fortæller den svensk-amerikanske stangspringer og svenske influencer, at de første gang mødte hinanden i 2020. Derfra udviklede deres forhold sig, mens den 26-årige atlet siden har slået og sat flere verdensrekorder og vundet olympiske guldmedaljer, og den 25-årige influencer har bygget sin karriere op på de sociale medier.

Parret ses her fejre, at Armand Duplantis i september 2025 vandt guld under VM i atletik i Tokyo. Han slog ved samme lejlighed også sin egen verdensrekord i stangspring. Foto: Issei Kato/Reuters/Ritzau Scanpix berette, at parret i hjemmelighed var blevet borgerligt gift i Stadshuset i Stockholm, mens den store bryllupsfest først skulle finde sted senere.

Weekenden bød ifølge Vogue blandt andet på en velkomstfest på Villa Eilenroc i Antibes, mens selve bryllupsdagen blev fejret på på Château de Castellaras i bakkerne bag Cannes





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Armand Duplantis Desiré Inglander Bryllup Cannes Stangspring OL VM Verdensrekord Influencer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Det klassiske toilet er fortid: Her er alternativet, du kan tage med overaltSig farvel til det klassiske toilet, som du kender det.

Read more »

Benzin- og dieselpriser falder: Priserne er på niveau med begyndelsen af martsBenzin- og dieselpriserne har været på en heftig tur på det seneste, men nu er der gode nyheder. Klokken 11 onsdag falder prisen til under 15 kroner pr. liter for diesel. Det kommer helt præcist til at koste 14,99 kroner. Det er på niveau med begyndelsen af marts, hvor konflikten stadig var relativt ny, lyder analysen fra Ilyas Dogru, der er forbrugerøkonom og chefkonsulent hos bilisternes organisation, FDM.

Read more »

Vigtig besked til alle med en airfryer: Nye regler er på vejMillioner af danskere har den stående i køkkenet, nu kan der være ændringer på vej.

Read more »

Detaljerne har været få: Dansk prins er blevet giftSelvom brylluppet fandt sted for mere end en uge siden, har offentligheden først nu fået indblik i begivenheden.

Read more »

Kvindekrop i medierne er stadig tynd og hvidEn ny studie viser, at der ikke er sket meget med kropsidealet i medierne de sidste 25 år, selvom der er blevet talt meget om diversitet og kropspositivisme.

Read more »

Casper Ruud og Maria Galligani er gift på MallorcaDen norske tennisstjerne Casper Ruud og Maria Galligani blev gift i weekenden på Mallorca, hvor de har en særlig forbindelse fra deres første ferie sammen. Festlighederne strækker sig over flere dage med havefest inspireret af Wimbledon og aktiviteter som golf og yoga, og parret kalder weekenden for den bedste i deres liv.

Read more »