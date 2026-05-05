Arkil reducerer CO2-udledningen med ny asfaltteknologi

Arkil har implementeret en ny Leap-metode til asfaltproduktion, der reducerer CO2-udledningen betydeligt og forbedrer arbejdsmiljøet. Et eksempel er en ny cykelsti i Skanderborg.

Danske Bank og Rambøll er partnere på Børsen Bæredygtig, hvilket betyder at alle artikler er frit tilgængelige. Disse partnere har ingen redaktionel indflydelse. En ny cykelsti i Skanderborg demonstrerer Arkil s fremskridt mod mere klimavenlige teknikker ved at bruge en ny metode til asfaltproduktion.

Arkil anvender den såkaldte Leap-metode, der muliggør produktion af asfalt ved lavere temperaturer, hvilket reducerer CO2-aftrykket. Afdelingsleder Henrik Hougaard understreger, at det er i alles interesse at producere det samme produkt med mindre CO2-udledning. Cykelstien ved Virringvej, der er næsten én kilometer lang og 2,5 meter bred, er fremstillet med denne nye proces og har sparet 805 kg CO2 på en enkelt formiddag under udlægningen af slidlaget.

Børsen har siden 2022 identificeret og fremhævet 224 projekter, der kan inspirere erhvervslivet i den grønne omstilling, udvalgt af Børsen Bæredygtigs redaktion med input fra et advisory board af eksperter. Reduktionen i CO2-udledning er resultatet af Arkils investering i teknikker, der tillader asfaltproduktion ved lavere temperaturer, uden at gå på kompromis med kvaliteten eller udseendet. Asfalt består traditionelt af granit, sand, sten og olie, der opvarmes til 160-180 grader.

Denne proces er energikrævende, hvilket har fået virksomheder til at søge alternative metoder. Arkil har ladet sig inspirere af hollandske metoder, hvor de er 25 år foran i den grønne omstilling af asfaltbranchen, og har investeret i teknologi derfra. Virksomheden anvender to produkter baseret på skumbitumen: Leab og BSM. Leab muliggør produktion ved 125 grader, hvilket reducerer energiforbruget med 25 pct. og CO2-udledningen med 17 pct.

Skumbitumen er olie, der er skummet op, hvilket reducerer behovet for høje temperaturer. Leap-metoden reducerer også afdampning under udlægningen, hvilket forbedrer arbejdsmiljøet. BSM består udelukkende af genbrugsasfalt og skumbitumen og kan kun bruges til bærelaget, men opnår en CO2-besparelse på 60 pct. Arkil, med hovedsæde i Hammelev, er en af Danmarks største entreprenørvirksomheder med over 2.300 ansatte og en omsætning på ca. 4,9 mia. kr. i Danmark og udlandet.

Virksomheden ønsker at fremstå som miljøbevidst og forbedre arbejdsmiljøet for sine medarbejdere, og den nye asfaltteknologi bidrager til begge dele





borsendk / 🏆 28. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Asfalt CO2-Udledning Bæredygtighed Arkil Leap Skumbitumen Grøn Omstilling Cykelsti Miljø Entreprenørvirksomhed

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gamle Mursten revolutionerer genbrug af mursten med mobil maskineGamle Mursten har udviklet en mobil maskine, Bricks Again, der renser brugte mursten direkte på byggepladsen, hvilket sparer CO2 og reducerer transportomkostninger. Virksomheden forventer en betydelig stigning i genbrugsproduktionen.

Read more »

Gamle Mursten renser millioner af mursten med nyt mobilt konceptGamle Mursten har udviklet en mobil maskine, Bricks Again, der renser brugte mursten og dermed reducerer CO2-udledningen. Samarbejde med Danske Bank og Rambøll sikrer fri adgang til artikler om bæredygtighed på Børsen Bæredygtig.

Read more »

Aalborg Portland får statslig støtte til CO2-fangst og -lagringAalborg Portland, Danmarks største CO2-udleder, har vundet et udbud om milliardstøtte fra CCS-puljen til at indfange og lagre 1,25 millioner ton CO2 årligt. Flere selskaber trak sig fra udbuddet på grund af risici for store bøder.

Read more »

Aalborg Portland vinder CO2-udbud – Gaia takker nej til delvis støtteEnergistyrelsen har valgt Aalborg Portland til at fange og lagre 1,25 mio. ton CO2 om året, mens Gaia, et projekt støttet af CIP og Vestforbrænding, har takket nej til en delvis tildeling fra regeringens milliardpulje til CO2-fangst og -lagring.

Read more »