Arbejdsulykke, festivaltryghed, fødevaretilbagekaldelse og andre nyheder fra Midt- og Vestjylland

En 35-årig mand overlever en mere uheld i en brønd med gyllepumpe. Samtidig indføres kropsvisitationer på Ikast Musikliv på grund af banderelaterede trusler. Fødevarestyrelsen tilbagekalder økologiske champignoner på grund af listeria. En højspændingsledning har antændt et træ, og politiet efterforsker graffiti på toget samt et fiskeri. En mand dømmes for hvidvask af 165 millioner kroner.

En 35-årig mand slap torsdag ved middagstid tilsyneladende meget heldigt fra en arbejdsulykke på en gård på Borkvej øst for Ringkøbing. Lokalpolitiet i Ringkøbing oplyser, at den 35-årige kravlede ned i en to meter dyb brønd , hvor der stod en gyllepumpe.

Den 35-årige fik det hurtigt dårligt og besvimede. Heldigvis lykkedes det en kollega at få ham hevet op af brønden, og han kom til bevidsthed, da han kom op i den friske luft. Politikens myndigheder undersøger, om det var farlige dampe fra gyllepumpen, der forårsagede besvimmelsen, hvilket ville være en alvorlig arbejdsmiljøforyldelse. Sagen er endnu ikke afklaret, men politiet påpeger, at der i så fald har vært en akutlivsfare for manden.

I en anden lokal begivenhed har festivalarrangørerne bag Ikast Musikliv valgt at indføre kropsvisitationer på grund af den øgede trivsel omkring bandekonflikten i Herning og Ikast-området. Formand Stephan Olesen udtaler, at beslutningen følger en dialog med frivillige og sigter til at skabe tryghed for de forventede 2500 gæster dagligt. Han understreger dog, at man ikke forventer problemer, og at de involverede i bandekonflikten sandsynligvis vil undgå større samlinger. Festivallen har solgt ud for første gang i sin 23-årige historie.

Desuden er der nyheder om en tilbagekaldelse af økologiske champignoner solgt i flere supermarkeder. Fødevarestyrelsen advarer om listeriabakterier i produkter fra GASA Nord Grøn, solgt i bakker à 100 gram. Symptomer kan omfatte influenzalignende tilstande, feber og i sjældne tilfælde mave-tarmproblemer. Forbrugerne opfordres til at kontakte egen læge ved mistanke om forurening.

Endelig har en højspændingsledning forårsaget en brand i et træ ved at svinge i vinden, hvilket skabte en strømbue og antændte skovbunden. Brandvæsnet venter på elselskabets ankomst for at undgå fare for strøm under slukningsarbejdet. I Holstebro har politi sat efterforskning i gang over to overmalede gamle VLTJ-tog, og i Skive er en fiskedam blevet ranet for fisk til en værdi af 35.000 kroner.

Ejeren havde sikret dammen mod fugle, men ikke mod menneskelig tyveri, hvilket antyder, at gerningsmænden havde specifik viden om dammens indhold. Endvidere er en 31-årig mand, Marcus Jørgensen, idømt fire års fængsel for hvidvask af cirka 165 millioner kroner over tre år. Han brugte flere papirselskaber som fakturafabrikker til at generere falske kvitteringer til ulovlige formål, domme afsagt af Retten i Herning





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