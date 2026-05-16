Arbejdspres og arbejdsvilkår i ældreplejen: Ny undersøgelse fra Nordcare og FOA

En ny undersøgelse fra Nordcare og fagforbundet FOA afslører, at ansatte i ældreplejen lider under markant mindre tid med borgerne og stigende arbejdspres gennem de seneste 20 år. Derudover viser undersøgelsen af kvalitetsmangel i ældreplejen og medarbejdernes arbejdsvilkår.

En ny undersøgelse fra Nordcare og fagforbundet FOA har afsløret, at ansatte i ældreplejen lider under markant mindre tid med borgerne og stigende arbejdspres gennem de seneste 20 år.

En undersøgelse fra forskningsprojektet Nordcare ved navn 'Kvalitet i ældrepleje' har undersøgt arbejdsvilkårene og kvaliteten i pleje i ældreplejen i de nordiske lande gennem 20 år. Blandt andet har resultaterne fundet, at ældreplejen står over for en langvarig arbejdsstyrkeudfordring, hvor problemer med rekruttering, bemanding og arbejdspres gradvist kun er blevet mere udtalte. Derudover viser undersøgelsen, at kvaliteten i ældreplejen ikke kan adskilles fra medarbejdernes arbejdsvilkår – derfor er bemanding, arbejdsmiljø og kompetencer fundamentale forudsætninger for kvalitet





Arbejderen / 🏆 25. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arbejdspres Arbejdsvilkår Kvalitet Aldreplejen Nordcare FOA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aalborg Karneval: 'Vi har aldrig oplevet noget lignende' - Billetter til årets festligheder allerede udsolgtAalborg Karneval, en af Danmarks største folkefestivaler, har allerede torsdag morgen oplevet en 'historisk hurtig' udsolgthed af halvanden uge før årets festligheder. Taleren for Aalborg Karneval, Jeanett Kaare, udtaler, at indbakken til festivalen er fyldt med mennesker, der desperat forsøger at finde en vej ind til årets karneval. Derudover er der stadig et par VIP-billetter tilbage til cirka 2000 kroner stykket, ligesom man kan få en karnevalsbillet med, hvis man køber det i kombination med billetten til den aalborgensiske Gløden-koncertrække, der afholdes dagen inden.

Read more »

Dronning Margrethe indlagt på Rigshospitalet, FC Midtjylland spiller pokalfinale, fejlfyldte busser hos Herning TuristDronning Margrethe er blevet indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe, mens FC Midtjylland spiller pokalfinale i Parken mod FC København. Derudover er der historier om fejlfyldte busser hos Herning Turist.

Read more »

Debatindlæg: CO2-fangst og lagring i undergrunden - potentiale og udfordringerDette debatindlæg diskuterer potentialet for CO2-fangst og lagring i undergrunden, herunder potentialet i cementproduktion, affaldsforbrænding og dele af den tunge industri. Derudover diskuteres teknologien til at fange og lagre biogen CO2 fra biomassekraftvarmeanlæg, industrianlæg med biogene udledninger og biogasanlæg.

Read more »

Ukraine: Kampene intensiveres, russiske angreb rammer flere stederUkrainas myndigheder beskriver de seneste dages angreb som de mest omfattende russiske luftangreb over en todagesperiode siden invasionens begyndelse. Redningsarbejdere arbejder fortsat i Darnytskyj-distriktet i det østlige Kyiv, hvor flere personer menes at være fanget under murbrokkerne fra en ødelagt bygning. Derudover meldes der om flere sårede i regionerne Odesa, Kherson og Kharkiv efter nye russiske angreb.

Read more »