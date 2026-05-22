Arbejdet i Nørre Hostrup Grusgrav stilles på pause: Flere klager og samfundskritisk konsekvenser for bygge- og anlægssektoren

Arbejdet i Nørre Hostrup Grusgrav ved Rødekro blev igen sat på pause, efter en nabo klager over grusgraven. De involverede virksomheder beklemmer sig over manglende råstoffer, da arbejdet skal sættes på pause. Det påvirker byggeri og anlægssektoren, da det kan føre til transport af råstoffer over større afstande, som er dyrt for begge parter.

Arbejdet i Nørre Hostrup Grusgrav ved Rødekro er endnu en gang sat på pause, efter en nabo har klager over grusgraven. Region Syddanmark skulle forny tilladelsen til virksomheden, der ejer grusgraven, da en borger flere gange har klaget over tilladelsen.

De virksomheder, der normalt modtager råstoffer fra grusgraven, som leverer varer til byggeindustrien og store anlægsprojekter, beklager sig over manglende råstoffer, da arbejdet skal sætte på pause. Det er bekymrende for byggeri og anlægssektoren, da det påvirker leveringen af materialer og transportering af råstoffer. Regionen vil nu henvende sig til Klagenævnet for at få en dispensation, så arbejdet kan fortsætte på gene af en borger, der har klaget over grusgraven.

Poul Erik Jensen, formand for Miljø-, Mobilitet- og Uddannelsesudvalget i Region Syddanmark, mener, at det er samfundskritisk og kan dispenseres på grund af en klage





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Grusgraven Nørre Hostrup Grusgrav Rødekro Arbejdspause Klager Tiladelse For Indvindelse Af Sten Tilkendegivelse Til Klagenævnet Transport Af Råstoffer Bygge- Og Anlægssektoren

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kalundborg: Fange og lagre CO2 med nyt anlægI Kalundborg kan man nu fange og lagre CO2 med et nyt anlæg drevet af biogasselskabet Bigadan. Anlægget er det andet af tre projekter, som Bigadan har med CO2-fangst. I 2023 kan vi åbne for et lignende anlæg i Horsens, og i 2023 et til Herning.

Read more »

Efter kæmpe flop for havvindmøller får staten nu revanche med udsigt til to gigaparkerDer er nu igen virksomheder, som er klar til at bygge vindmøller på dansk havbund.

Read more »

Rundtårnets kuppel er blevet restaureretRundtårnets kuppel er blevet restaureret og bliver hejst tilbage på sin plads i toppen af tårnet. Projektet er blevet udarbejdet af en gruppe af arkitekter og ingeniører, der har arbejdet sammen for at sikre, at hele projektet følger de nøjagtige krav, der er angivet i den gamle bygning.

Read more »

Advokatfabrerod: psykologiske arbejdsskader har en begrænset virkning for fremtidige sagerJoachim Faber-Rod er advokat og har arbejdet med sager om psykiske arbejdsskader i mange år. Han mener, at afgørelser, som anerkender psykiske arbejdsskader, kun kan have en begrænset effekt på fremtidige sager.

Read more »