Aqua stopper live-optagelser, Søren Rasted: 'Det er ikke så alvorligt'

Forleden sprang der en bombe i poplandskabet, da Aqua udsendte en pressemeddelelse om, at de nu er færdige med at spille live. Søren Rasted, en af Aqua-medlemmene, fortæller, at det har været overvældende at opleve, og at Aqua-stoppet handler om, at man nu gerne vil koncentrere sig om andre projekter - heriblandt gendannelse af Hej Matematik.

B.T. møder den i dag 56-årige danske verdensstjerne på årets Jelling Musikfestival, hvor han, sammen med sin nevø Nicolaj Rasted, har taget hul på et nyt kapitel med bandet Hej Matematik. Søren Rasted har ved siden af Aqua altid haft gang i en masse sideprojekter - de sidste mange år blandt andet med podcasten 'Den grå side', der siden er blevet til et populært liveshow.

'Jeg kan ikke sige så meget andet, end det der står i pressemeddelelsen,' fortæller Søren Rasted og slår fast med et grin: 'Men alt er godt. Det er ikke så alvorligt.

' Adspurgt hvordan det har været at opleve, lyder det fra Søren Rasted: Siden Aqua fik det helt store gennembrud med 'Barbie Girl' tilbage i 1997, har de nærmest konstant været på folks læber rundt omkring i verden - senest med 'Barbie'-filmen i 2023, hvor verdensstjernen Nicki Minaj lavede et remix. Det er det. Det har det altid været. Næsten ligegyldigt hvor man er, så kender alle mennesker i verden mere eller mindre nogle af ens sange.

Det er sgu vildt!

' I pressemeddelelsen udsendt af Aquas tre medlemmer Søren Rasted, Lene Nystrøm og Rene Dif, lød det blandt andet: Hej Matematik er efter flere års pause blevet gendannet. Her ses de til under koncert i 2013. Foto: Betina Garcia'AQUA har været en kæmpe del af vores liv, og sammen har vi fået lov til at opleve mere, end vi nogensinde turde drømme om.

' 'Når man har været sammen så længe, ved man også, hvornår det er tid til at passe på det, man har skabt sammen. For os føles det rigtigt at stoppe her, mens minderne står stærkt, og mens kærligheden til musikken, historien og til hinanden stadig er intakt.

' I 2028 er der således verdenspremiere på 'Aqua - the musical', der har ambitioner om på sigt at skulle opføres på både Broadway i New York og Londons West End





