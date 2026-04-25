Apollo garanterer sommercharter: Rejser gennemføres som planlagt trods energikrise

Rejseselskabet Apollo forsikrer kunderne om, at sommerens charterrejser gennemføres som planlagt på trods af stigende energipriser og usikkerhed på markedet. Priserne vil ikke stige, og eventuelle forsinkelser vil blive håndteret af Apollo.

Rejseselskabet Apollo forsikrer sine kunder om, at sommerens charterrejser gennemføres som planlagt på trods af den aktuelle uro på energimarkedet og stigende brændstofpriser . Salgsdirektør Glenn Bisgaard understreger, at selskabet fuldt ud forstår den usikkerhed, der kan opstå, når der er meget omtale af energikrisen, og at det derfor er afgørende at være tydelig i deres kommunikation.

Apollo garanterer, at allerede fastsatte priser ikke vil blive påvirket af kortvarige udsving i brændstofmarkedet, da fly og hoteller typisk indkøbes i god tid før afrejsedatoen, hvilket sikrer en fast pris for kunden. Denne praksis betyder, at selvom brændstofpriserne stiger, vil kunderne ikke modtage ekstraregninger, selvom lovgivningen i visse tilfælde tillader prisreguleringer. Apollo tager ansvar for eventuelle forsinkelser, der måtte opstå som følge af den aktuelle situation, og vil dække udgifter til ophold og forplejning i sådanne tilfælde.

Bekymringen for stigende billetpriser er forståelig, men Apollo har struktureret deres forretningsmodel til at minimere effekten af brændstofprisudsving på den endelige pris for kunden. Den lange planlægningshorisont og forudgående indkøb af fly og hotelkapacitet giver selskabet mulighed for at absorbere kortvarige stigninger i brændstofomkostningerne. Dette er en vigtig forsikring for forbrugerne, der ønsker at planlægge deres sommerferie uden at frygte uforudsete prisstigninger.

Apollo fremhæver, at de løbende overvåger situationen på energimarkedet og er forberedt på at justere deres operationer, hvis det bliver nødvendigt, men understreger samtidig, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen indikationer på, at ophold eller hjemrejser vil blive påvirket. Selskabet er dedikeret til at levere en problemfri ferieoplevelse for sine kunder, og vil gøre alt for at sikre, at sommerens rejser forløber som planlagt.

Denne kommunikation er særligt vigtig i en tid, hvor mange danskere følger udviklingen i energipriser og geopolitik tæt, og hvor der er en generel usikkerhed om fremtiden. Apollo opfordrer kunderne til at bestille deres sommerferie med ro i sindet. Glenn Bisgaard forsikrer, at kunderne trygt kan planlægge og booke deres rejser, da selskabet har taget alle nødvendige forholdsregler for at imødegå de udfordringer, som den aktuelle situation på energimarkedet måtte medføre.

Apollo er en etableret aktør i rejsebranchen og har erfaring med at håndtere uforudsete hændelser. Selskabet har et stærkt fokus på kundetilfredshed og vil prioritere at sikre, at kunderne får den ferieoplevelse, de har betalt for. Meldingen fra Apollo kommer på et tidspunkt, hvor rejsebranchen generelt planlægger en sommersæson uden større afvigelser, og selskabet er optimistisk omkring udsigterne for sommeren.

Apollo er klar til at imødekomme den forventede efterspørgsel og ser frem til at byde mange danskere velkommen til en solrig sommerferie. Selskabet fortsætter med at følge udviklingen nøje og vil løbende informere kunderne om eventuelle ændringer





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alvorlig togulykke i Nordsjælland – Undersøgelse i gangEn togkollision i Nordsjælland har sat fokus på sikkerheden på landets lokalbaner. Over 40 episoder med tog, der har kørt over for rødt siden 2020, rejser spørgsmål om behovet for automatisk togstop.

Read more »

Ny Sig Sauer P320 hændelse i Canada øger sikkerhedsbekymringer – også for dansk politiEn canadisk skydeinstruktør er blevet ramt af sin tjenestepistol, en Sig Sauer P320, hvilket forstærker kritikken af våbenets design og rejser spørgsmål om sikkerheden for dansk politi, der også anvender modellen.

Read more »

Nordea-kunde udsat for svindel: Kriminel narrede sig adgang til kontoEn 89-årig Nordea-kunde har fået misbrugt sin konto, efter en kriminel narrede bankens kundeservice til at tro, han var kunden selv. Sagen rejser alvorlige spørgsmål om bankens sikkerhedsprocedurer og brugen af CPR-nummer som identifikationsmiddel.

Read more »

Togkollision ved Hillerød: Sikkerhed på Gribskovbanen under lupTo tog kolliderede torsdag den 23. april 2026 mellem Hillerød og Kagerup. Ulykken rejser alvorlige spørgsmål om sikkerheden på Gribskovbanen og manglen på et automatisk togkontrolsystem.

Read more »

Togkollision i Nordsjælland undersøges – Ekspert peger på mulig årsagHavarikommissionen og politiet undersøger årsagen til togkollisionen i Nordsjælland. En ekspert mener, at en menneskelig fejl eller fejl i signalanlægget er de mest sandsynlige årsager. Over 40 gange siden 2020 er tog kørt over for rødt på Lokaltogs strækninger, hvilket rejser spørgsmål om sikkerheden og behovet for automatisk togstop.

Read more »

Intern strid i Dansk Journalistforbund om ulovlige kontantudbetalingerTidligere faglig konsulent kritiserer DJ-forperson for at nedtone omfanget af overenskomststridige udbetalinger under arbejdsnedlæggelser. Sagen rejser spørgsmål om forbundets ansvarlighed og interne kontrol.

Read more »