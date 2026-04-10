AI-virksomheden Anthropic udskyder frigivelsen af sin nye AI-model, Claude Mythos, for at give tech-giganter tid til at styrke deres sikkerhed. Modellen kan udføre cyberangreb, der overgår menneskelige hackerers evner.

Illustration: Matthias Balk/DPA/Ritzau Scanpix. Anthropic har besluttet ikke at frigive sin nyeste AI-model, kaldet Claude Mythos , til offentligheden i øjeblikket. Begrundelsen er, at de ønsker at give andre store tech-virksomheder tid til at forbedre og styrke deres egne sikkerhedssystemer.

Denne strategiske tilbageholdenhed kommer efter, at Anthropic har afsløret, at Claude Mythos er i stand til at udføre cyberangreb på et hidtil uset niveau, som langt overgår de fleste menneskelige hackerers evner. Modellen har angiveligt identificeret tusindvis af sårbarheder i alle større operativsystemer og webbrowsere, hvilket giver anledning til bekymring for den potentielle skade, den kunne forårsage i hænderne på ondsindede aktører.\Anthropics beslutning understreger kompleksiteten og de etiske dilemmaer, der følger med udviklingen af avancerede AI-modeller. Selvom sådanne modeller har potentialet til at revolutionere mange områder, herunder sikkerhed, sundhed og videnskab, rejser deres evne til at udføre sofistikerede cyberangreb alvorlige spørgsmål om ansvarlighed og kontrol. Ved at tilbageholde Claude Mythos ønsker Anthropic tilsyneladende at give andre virksomheder mulighed for at udvikle forsvarsmekanismer, der kan modstå de avancerede angreb, som modellen potentielt kan generere. Dette er en afvejning mellem fremskridt og sikkerhed, hvor virksomheden anerkender, at den hurtige udvikling af AI kræver en proaktiv tilgang til at sikre, at teknologien ikke misbruges. Samtidig understreger det vigtigheden af internationalt samarbejde og standarder for at regulere udviklingen og brugen af AI, for at sikre at alle aktører er rustet til at imødegå de nye udfordringer, som AI-teknologi bringer med sig.





