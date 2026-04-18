Antal børn påvirker biologisk aldring hos kvinder, viser nyt studie

Et nyt stort studie indikerer, at antallet af børn en kvinde får, kan have betydning for hendes biologiske aldring. Forskningen tyder på, at to til tre børn i den rette alder kan medføre langsommere aldring og længere levetid, mens mange børn potentielt kan have den modsatte effekt.

Ny forskning, der har undersøgt næsten 15.000 kvinder, antyder en sammenhæng mellem antallet af børn og kvinders biologiske aldring. Studiet, publiceret i tidsskriftet Nature Communications, finder, at kvinder, der får to til tre børn i alderen 24 til 38 år, ser ud til at ældes langsommere og leve længere end andre kvinder. Dette fund understøttes af uafhængige eksperter.

Morten Scheibye-Knudsen, aldringsforsker ved Københavns Universitet, bemærker, at resultaterne passer med den generelle viden om, at forældreskab kan føre til en sundere livsstil. Han fremhæver, at tvillingestudier som dette, der adskiller arv og miljø, betragtes som en videnskabelig guldstandard. Studiet viser, at kvinder med et eller fire børn ældes nogenlunde på linje med gruppen med to-tre børn. Imidlertid ser det ud til, at kvinder med flere end fire børn lever kortere og ældes hurtigere. Omvendt ser barnløse kvinder også ud til at ældes hurtigere og have en kortere forventet levetid, hvilket stemmer overens med tidligere forskning. Morten Scheibye-Knudsen kalder de fundne forskelle for ret markante og roser studiet for at være meget solidt. Forskerne bag studiet, herunder Mikaela Hukkanen, en ph.d. fra den finske forskningsgruppe, peger på kroppens begrænsede ressourcer. Når en stor del af energien bruges på reproduktion, kan der være mindre energi til rådighed for at vedligeholde og reparere kroppen, hvilket potentielt kan forkorte levetiden. Studiet har forsøgt at tage højde for en række livsstilsfaktorer som rygning, alkoholindtag, BMI og uddannelse, for derved at isolere effekten af at få børn. Dog påpeger Scheibye-Knudsen, at der kan være uobserverede faktorer, der spiller ind. For eksempel er indkomst ikke medtaget i studiet, og der er en kendt sammenhæng mellem lav indkomst og større børnefamilier. For barnløse kvinder kan underliggende helbredsproblemer, sygdom eller misbrug være årsagen til, at de ikke har fået børn, mens mødre til mange børn potentielt kan have en biologisk disposition, der medfører hurtigere aldring. Det er vigtigt at understrege, at antallet af børn og tidspunktet for at få dem sandsynligvis ikke er de eneste faktorer, der bestemmer et langt og sundt liv. Selvom studiet indikerer en betydning, kan det ikke fuldstændigt udelukkes, at andre livsstilsfaktorer, som ikke er fanget i undersøgelsen, bidrager til de observerede forskelle. Forskernes arbejde med at isolere effekten af børn er dog anerkendt, og brugen af tvillingeregistre anses for at være en robust metode til at undersøge samspillet mellem genetik og miljø. De fundne forskelle i biologisk alder, som i gennemsnit var omkring et år for kvinder med henholdsvis ingen eller mange børn sammenlignet med dem med to-tre børn, er signifikante og bidrager til en nuanceret forståelse af den komplekse sammenhæng mellem reproduktion og menneskelig aldring. Videnskab.dk's journalistiske tilgang sikrer, at sådanne studier formidles med både nysgerrighed og kritisk sans, idet der altid inddrages uafhængige eksperters vurderinger for at give et bredere perspektiv på forskningens betydning og placering i den eksisterende videnskabelige viden





Videnskab.dk / 🏆 13. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aldring Reproduktion Kvinder Sundhed Biologi

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »