Annette Westborg fortæller, hvorfor hun ikke blev sammen med Keld fra 'Hotel romantik'

69-årige Annette Westborg havde en tæt relation til Keld gennem DR-programmet 'Hotel romantik', men alligevel endte de to med at tage hjem hver for sig. Annette fortæller, hvorfor det ikke gik, og hvordan det går i dag.

69-årige Annette Westborg havde en tæt relation til Keld gennem DR-programmet 'Hotel romantik', men alligevel endte de to med at tage hjem hver for sig.

'Keld er sød, venlig og imødekommende og sjov på alle mulige måder, men det at møde en kæreste på 10 dage, det kan jeg ikke, og jeg kunne ikke rigtig mærke mig selv i ham,' forklarer Annette Westborg. Han fik den feminine side frem i mig, han holdt stole for mig og støttede mig, når jeg synes, det var svært.

Det var dejligt, men at det ligefrem var forelskelse og kærlighed, det kan jeg ikke afgøre på så kort tid, siger hun. Som seer kunne man også følge, hvordan Iben langsomt blev interesseret i Keld, og de to begyndte at have en god kemi. Men det var altså ikke noget, der skabte problemer af nogen art, understreger Annette. Var der dårlig stemning mellem dig og Iben?

'Overhovedet ikke. Iben kom også og spurgte mig, om det var i orden, og jeg sagde selvfølgelig. Det var helt udramtiask, og jeg sagde også til Keld, at det var helt i orden,' siger Annette. Hun og Keld ses stadig som venner og i selskab med de andre deltagere fra 'Hotel romantik', fortæller hun.

Siden deltagerne kom hjem fra 'Hotel romantik' i oktober har Annette Westborg ikke fundet kærligheden - men 'Det var et fantastisk ophold med skønne menneskemøder, og jeg har stadig drømmen om at finde manden til at dele livet med, men jeg er nok blevet bekræftet i, at det sker, når man mindst venter det, og jeg har fået en ro, efter jeg er kommet hjem,' siger Annette Westborg





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Annette Westborg Keld Hotel Romantik Livsstil Kærlighed

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