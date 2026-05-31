Annette Vilhelmsen anklager SF for at have skabt et whitewash af hendes rolle i partiet

Tidligere SF-formand Annette Vilhelmsen mener, at hendes politiske arv er blevet udvisket fra partiets offentlige historie, og hun advarer den nuværende leder, Pia Olsen Dyhr, mod at ignorere interne kritik.

Annette Vilhelmsen anklager SF for at have udvisket hende fra partiets historie. Den tidligere formand har en advarsel til Pia Olsen Dyhr . HunGriber et øjeblik, hvor hun kan grave i sine erindringer, tilbage til en tid, hvor hun selv stod i centrum af partiet.

Hun husker, hvordan hun som ny formand i 2012 blev mødt med både forventning og mistanke. Nu føler hun sig som en skygge i det, hun kalder partiets officielle narrative. Hun mener, at hendes bidrag til SF's gensidige oprørthed og politik er blevet nedtonet eller fuldstændig glemt efter hendes afgang. I stedet for at frygte hendes kritik, burde partiet se hendes erfaringer som en del af deres arv, mener hun.

Hun advarer Pia Olsen Dyhr mod at gøre den samme fejl: at ignorere interne stemmer, der udfordrer den gængse rhetorik. Vilhelmsens historie er ikke kun en personlig klage. Den peger på et bredere problem i politiske partier, hvor uenigheder ofte blev licensieret ud af historien for at opretholde en forenet front. Hun understreger, at sundt indre liv i et parti kræver åbenhed til fortidens fejltrin og mod til at ære forskelligartede bidrag.

Det er kun sådan, man kan undgå gentagelse af fortidens misforståelser og styrke fremtidens beslutninger. Hendes budskab er klart: Lad historien være et læringens sted, ikke et sted, hvor man udviser gamle allierede for at tilpasse sig nutidens politiske korrekthed





