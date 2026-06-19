Annette Mørch og Trine Lauridsen er de første social- og sundhedsassistenter, der har gennemført online-studiet til sygeplejerske

To social- og sundhedsassistenter har gennemført online-studiet til sygeplejerske og har kunnet bevare deres faste job og løn samtidig med studiet.

Annette Mørch og Trine Lauridsen er blevet de første social- og sundhedsassistent er, der har gennemført online-studiet til sygeplejerske. De har begge haft faste job sideløbende med studiet og har kunnet bevare deres løn og arbejde samtidig med studiet.

Uddannelsesleder Sanne Holm fra professionshøjskolen UCN i Hjørring er meget tilfreds med det første hold af studerende, der har gennemført uddannelsen. Det første år havde Annette Mørch sideløbende 30 timers aftenarbejde om ugen, mens hun studerede online. Året efter gik hun ned på 20 timer suppleret med uddannelsesstøtte. Trine Lauridsen arbejdede det første år på fuldtid tre dage om ugen sideløbende med studiet, men måtte senere drosle ned med arbejdet af hensyn til familien.

Uddannelsen blev sat i gang i 2024 på grund af mangel på sygeplejersker og svært ved at trække studerende til den klassiske 3,5 årige sygeplejerskeuddannelse. Online-studiet har imidlertid været en succes, og der er rift om pladserne. De to nye hold, der begyndte i februar 2025 og 2026, har i alt 80 studerende. Annette Mørch kalder uddannelsen en god mulighed for den enkelte at udvikle sig hele livet og en genvej til at løse problemet med sygeplejemangel.

Hun og Trine Lauridsen har begge blevet fastansat på Mave- og Tarm-kirurgisk afdeling på regionshospitalet i Hjørring og vurderer, at selv om de er nyuddannede, så har de masser af praktisk erfaring, som gør dem eftertragtede





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