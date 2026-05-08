Anna Thygesen udsat for telefonspoofing: Bankernes ansvar i svindelsager under lup

Anna Thygesen blev snydt for over 100.000 kroner efter telefonspoofing, men fik tabet dækket. Hun kritiserer bankernes ansvar og har skrevet en bog om, hvordan man undgår svindel. Ingeniørens analyse viser, at små tekniske forskelle kan afgøre, om ofre får deres penge tilbage.

Anna Thygesen blev udsat for telefonspoofing, hvor en svindler udgav sig for at være fra Danske Bank og manipulerede hende til at tro, at hun var ved at blive hacket.

Mens hun var på vej til et møde, fik hun hjælp fra svindleren til at skifte sit MitID. Først da hendes mand tjekkede deres fælles konto og opdagede, at der var forsvundet over 100.000 kroner, indså hun, at hun var blevet snydt. Episoden skete i slutningen af 2024, og siden har hun skrevet en bog om, hvordan man undgår at falde for svindlernes manipulation. Hendes sag har fået stor opmærksomhed i medierne.

Ingeniørens analyse af reglerne for digital svindel viser, at små tekniske forskelle kan afgøre, om ofre får deres penge tilbage eller selv må bære tabet. Dette efterlader mange i en uigennemskuelig og frustrerende situation, lyder kritikken fra flere organisationer. Bankerne afviser kritikken og henviser til lovgivningen. Anna Thygesen, der er kendt som kommunikationsrådgiver og mediepersonlighed, har en kritisk holdning til bankernes ansvar i forbindelse med svindel.

Hun mener, at bankerne bør tage større ansvar for at beskytte deres kunder mod sådanne angreb. Hendes erfaringer har inspireret hende til at skrive en bog, der giver råd til, hvordan man undgår at blive snydt. Samtidig er hendes sag blevet brugt som et eksempel på, hvorfor der er behov for bedre beskyttelse af forbrugere mod digital svindel





